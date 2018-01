Paciencia y jugar como en casa, receta para los partidos fuera

El Xerez DFC ha encajado sus cuatro derrotas a domicilio y Masegosa tiene claro el diagnóstico y en lo que debe mejorar el equipo fuera de casa. Además del terreno de juego y su estado, que "influye muchísimo a la hora de jugar, eso es indiscutible", el técnico cree que "fundamentalmente lo que nos está pasando fuera de casa va más encaminado a que no terminamos de ponernos por delante en el marcador de forma holgada y eso siempre mantiene al rival en un un estado de confianza, pensando que 'vamos a ganar al gallito de la categoría', 'le vamos a ganar al equipo del que todo el mundo habla'... Creo que eso es lo que realmente nos está pasando. Después, el contrario se mete atrás, meten un gol por un error, un desajuste o lo que sea, se meten atrás y sí que nos entra un poco de prisa, no acertamos con ese gol que siempre tenemos esa ocasión, esa oportunidad, pero no concretamos. Creo que todo está más o menos muy parecido en ese sentido. Por lo tanto, quizá deberíamos trabajar más en si el partido se complica, si se meten atrás ellos, tener un poco más de paciencia y ser más el equipo que somos en casa cuando la cosa se atasca, que sí que somos más pacientes y más fiables".

En suma, cuestión de mentalidad y de paciencia, virtudes que el equipo sí exhibe en Chapín: "El fútbol es un porcentaje muy amplio de mentalidad, porque la cabeza, muchas veces queremos separar lo que es el físico, lo técnico y tal, y realmente no se separa nada. El jugador es todo uno, no puede separar la cabeza por un lado, el estado anímico, la confianza, por supuesto que el estado físico, las condiciones técnicas... todo influye, yo no separaría ningún aspecto del juego ni del jugador. Evidentemente creo que nosotros fuera de casa deberíamos trabajar algo más el aspecto de constancia y de paciencia más que de otra cosa".