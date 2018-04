La Palma, un rival tan difícil como imprevisible en casa

El Xerez Deportivo FC visita el domingo (12:00) a La Palma en un encuentro decisivo de cara a tener opciones de cerrar el ascenso a Tercera División frente al Conil en Chapín el próximo día 22. El cuadro de Aurelio Santos es uno de los más complicados como local de la categoría pero también de los más imprevisibles. Es capaz de lo mejor y de lo peor y los azulinos necesitan ganar para hacer buenas las cuentas que todos los aficionados ya manejan a estas alturas.

La escuadra onubense no se encuentra en su mejor momento de la temporada y ha ganado sólo un partido de los últimos cinco que ha disputado, al Isla Cristina en casa por 2-1, pero sólo ha cedido los tres puntos en tres ocasiones en el Polideportivo Municipal, las dos primeras veces de forma consecutiva en la primera vuelta.

Los palmerinos se vieron sorprendidos en las jornadas sexta y séptima por el Algabeño (0-1) y el Conil (0-2) y ya no volvieron a perder hasta la jornada 27ª ante el Montilla (1-3). Por lo demás, han empatado en tres oportunidades (Coria, Cartaya y San Roque) y ganado ocho encuentros.

Pero hay más, a su regularidad en casa, hay que unir su capacidad para hacer goles. Han anotado 46 dianas, las mismas que Conil y Coria, y sólo dos menos que los xerecistas, con 48. En contra, curiosamente, también llevan 46 tantos.

Durante casi todo el curso, La Palma ha ocupado puestos de la zona media-alta de la tabla y sólo la mala racha que atraviesa en estos momentos le ha privado de estar mejor colocado.

Aurelio Santos, técnico de los onubenses, explica que "ha sido una lástima como se nos ha escapado pelear por algo más, fallamos cuando no debíamos y ante dos equipos de la zona baja. Perdimos con el Chiclana Industrial en un día que hacía muchísimo viento y no nos salía nada y con el Montilla en casa después de empezar ganando. Ese tipo de errores no se pueden cometer porque sucede lo que nos ha ocurrido. Luego, la pasada jornada, perdimos en Coria un partido que nos ganan por dos acciones a balón parado. La categoría es muy igualada, excepto para el Xerez DFC, que tiene un potencial inmenso, es un martillo pilón, tiene jugadores de superior categoría que hacen fácil cualquier forma de jugar".

"Tienen -añade el preparador sevillano- un equipo de Tercera, este mismo bloque la próxima temporada lucha por el 'play-off' también y sin tocar prácticamente nada. Es alucinante lo que hay en esa plantilla. Bello, Jorge Herrero, Camacho, Barba, Adri, Adrián Martín, Javi Tamayo... todos son buenos, a esos jugadores no hay que enseñarles nada, lo hacen todo prácticamente solos. Ese equipo puede jugar como quiera, de forma individual, directa, combinativa... Puede jugar al ataque, se puede replegar, puede jugar con dos centrales, con tres... Puede jugar de mil maneras. Nuestra idea es la de hacerles pensar para que no lo tengan tan fácil, intentaremos que tengan que correr muchísimo, ya que ellos están más acostumbrados a tener el balón".

El entrenador de La Palma, que perdió en el Puntas Vela de Rota por 2-0, se espera en esta oportunidad a un XDFC "similar al de las últimas jornadas, no hacen demasiados cambios pero es algo lógico cuando las cosas funcionan, yo admiro eso. Te gustará o no, serás partidario o no, les verás más posibilidades o menos pero es que desde que perdieron en El Viso a finales de enero les va fenomenal, no han perdido ni un encuentro, llevan ocho victorias y un empate".

También tiene claro Aurelio que "no queremos ser un equipo más porque si lo somos, perderemos. En la primera vuelta se nos cayó todo casi al final pero no hicimos un mal encuentro. Nosotros en casa estamos fuertes, apretamos bastante, hacemos goles y a los rivales les cuesta más ganarnos. Nosotros necesitamos única y exclusivamente tener un poquito de personalidad, que ya nos faltó en Rota y se lo comenté a los jugadores, siempre les recuerdo lo mismo. Sabemos hacer cosas bien y no supimos hacerlas, a ver si en esta oportunidad lo logramos ante nuestra afición. No nos tiene que pesar nada, no tenemos que tener miedo, tenemos que saber dónde tenemos que tocar dos veces el balón y dónde soltarlo a la primera. Si jugamos con sentido, tendremos muchas más opciones. A mis futbolistas les ha pesado la responsabilidad de tener que jugar bien en algunas situaciones".