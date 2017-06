Pendientes de José Pérez Herrera

Antonio Gallardo, director deportivo del Arcos, aseguró ayer que el club del Barbadillo quiere contar con José Manuel Pérez Herrera para la próxima temporada. El entrenador jerezano acaba contrato el 30 de junio con el Arcos, que ya le ha hecho ver que renovará si quiere -aunque no ha habido oferta formal y concreta hasta el momento- para continuar en el banquillo arcense. De esta forma, José Pérez Herrera es objeto de deseo tanto del Arcos como del Xerez Deportivo FC según reconocía Edu Villegas, nuevo director deportivo tras la llegada a la presidencia azulina de Rafael Coca.

Pero no para ahí la cosa porque en San Fernando también se apunta al interés del club isleño, de Segunda B, en el entrenador jerezano tras conocerse que Ñoño Méndez no renueva. En medios isleños se apunta a José Pérez Herrera y a Sanlúcar como dos de los candidatos al banquillo de Bahía Sur tras la llegada de Juan Guerrero a la dirección deportiva del San Fernando.

El jerezano y Manolo Sanlúcar parecen los candidatos del nuevo director deportivo isleño

José Pérez Herrera se desplazará hoy al Antonio Barbadillo, donde directiva, cuerpo técnico y futbolistas del Arcos despedirán la temporada y Antonio Gallardo, director deportivo del club arcense, explicaba ayer en declaraciones a la Cadena SER sobre la continuidad del entrenador jerezano que "José tiene las puertas abiertas y es el que decide, si él quiere se queda y si no quiere, pues nada. Creo que tomará la decisión pronto, en esta semana dirá algo. Bajo mi punto de vista ha estado bien en Arcos, si quiere seguir por supuesto va a seguir, él tiene la palabra".

Sabido es el interés del Xerez Deportivo FC en el técnico jerezano aunque Gallardo no cree que acabe recalando en Chapín: "La verdad es que no lo veo, no creo que baje de categoría, no por el Xerez sino porque el Xerez siempre lo va a tener y creo que no es igual estar en Tercera que en División de Honor. No creo pero él es libre, puede hacer lo que crea conveniente. Él sabrá lo que tiene que hacer. Hace dos meses hablé con él y le dije que si quería seguir en el Arcos, seguiría".