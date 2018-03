Pendientes de la lluvia y la evolución de Jorge Herrero

El Xerez DFC volvió a ver alterado ayer su plan de trabajo de cara a ultimar los detalles del partido de mañana en Alcalá ante la Estrella. Los azulinos tuvieron que cambiar el césped por el gimnasio y están pendientes de la evolución de Jorge Herrero, que está entrenando al margen del grupo por unas molestias que arrastra en los aductores.

Pepe Masegosa, entrenador xerecista, le pone al mal tiempo buena cara, respeta al rival pero se apunta a sumar la sexta victoria consecutiva: "Hemos hecho un pleno de cinco victorias seguidas en las últimas cinco jornadas y era algo que veníamos buscando durante toda la temporada, queríamos mejorar nuestros registros fuera y mantener la de Chapín. Hemos sumado quince de quince y queremos mantener la racha, aunque no va a ser fácil porque nadie regala nada aquí".

El partido en el Ciudad de Alcalá puede estar marcado por la climatología adversa de toda la semana. Sin embargo, al preparador azulino no le preocupa ese tema en exceso. "Creo que si la lluvia es la normal y no la cantidad que está cayendo en estas últimas horas me parece que nos puede venir hasta un poco bien que el campo del Estrella esté mojado. El campo es de césped artificial, con unas dimensiones que no están nada mal, sin lluvia puede estar demasiado seco y con lluvia más rápido, el balón puede rodar más y eso nos beneficia. No me preocupa que llueva, me preocuparía más que hiciese un sol asfixiante".

Su equipo llega a la cita "reforzado por los resultados", con dos bajas y una duda. "Aziz y Bonomo no estarán, son lesionados de larga duración. No es que se vayan a llevar tres meses lesionados pero sí cuatro o cinco semanas y necesitamos a todos. En el caso de Marrufo está bastante mejor del esguince de tobillo. Ya está entrenando con el grupo pero aún no está muy ágil en el tema de desplazamiento, giros y demás, creo que estará. En cuanto a Jorge Herrero, lo que hemos hecho es tratarle un poco con precaución porque está acabando los partidos y las sesiones con molestias y no queremos tener problemas, a ver cómo llega al domingo. El jueves entrenamos en El Torno, en un campo de césped artificial y con lluvia y le iba a perjudicar al pubis. Le hemos bajado un poco la intensidad de los entrenamientos, hacer un trabajo específico para la recuperación de sus molestias e ir reservándole. Hay que valorar que ahora llega un descanso y ese descanso lo podemos enfocar de otra manera. Restan diez partidos y tenemos que ir individualizando la carga para que todo el mundo llegue al final en plenitud de condiciones".