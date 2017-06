"Pienso igual que el presidente, no subir ha sido un palo, un fracaso"

Con el final de la temporada ha llegado la hora de hacer balance en el Xerez Deportivo FC. Juan Carlos Ramírez, director deportivo de la entidad azulina, no se esconde y habla alto y claro. Pone "buena nota" tanto a los resultados de la cantera como a jugadores, entrenadores y padres, se siente "orgulloso de todos ellos", pero califica de "fracaso" no haber logrado el ascenso a Tercera División, cree que la situación generada por la campaña electoral ha perjudicado a la plantilla, aunque defiende a los jugadores que apostaron por el proyecto desde el primer año, y también apunta que las elecciones deben ser "positivas para el futuro del club, ya que los socios votarán por primera vez a su presidente".

-¿Qué balance hace de esta temporada que está a punto de terminar de la cantera?

-Estoy contento del equipo de trabajo que he tenido este año y de los resultados. Hemos tenido conjuntos en todos los escalafones, desde el prebenjamín B hasta el juvenil A. Tengo que estar superorgulloso tanto de la gente que ha trabajado con nosotros como de los colaboradores. Siempre digo que uno de los pocos patrimonios que tiene este club, junto a la masa social, es la cantera, formar jugadores, formar valores y formar personas que quieran llegar al primer equipo. El juvenil A de Romerito se lleva una nota alta, es una satisfacción que haya logrado la salvación, y también nota alta se lleva el infantil, que ha ascendido. Todos los equipos han competido bien, ha habido un ambiente cordial entre todos los entrenadores y todos los padres, no han existido problemas. Me ha quitado mucho tiempo de mi trabajo pero tengo que dar las gracias a todos. Las notas negativas las tengo que colocar en el descenso del Estella, que ha tenido muchos problemas desde el principio, y en el del juvenil B, que eran todos muy jóvenes, han competido pero no pudo ser.

-¿Por qué hubo un momento de la temporada en el que se le solicitó más ayuda a los padres?

-Ha sido un año difícil, la junta directiva acaba mandato y quería cuadrar todas las cuentas y siempre hacen falta más medios. Se les pidió colaboración a los padres y todos arrimaron el hombro, a ellos también les doy las gracias. Insisto, tengo que destacar la ayuda de estos padres, el comportamiento de los jugadores y el trabajo de los técnicos por el apoyo a este escudo. Sin la suma de todos ellos, esto no hubiese sido posible en ningún momento. Ha habido gente que ha colaborado hasta gratis.

-¿Cómo califica la temporada de la primera plantilla?

-El año para el primer equipo ha sido muy complicado y un palo para todos, teníamos mucha ilusión en lograr el cuarto ascenso consecutivo pero hemos tenido hasta tres entrenadores. Cuando yo llegué apostamos por Franzón y luego tuvo que llegar Aguilocho, también tuvimos que dar bajas, firmar a Joaqui y Caballero. Ha sido difícil, no se logró subir y para mí, como dice el presidente, ha sido un fracaso, hay que aprender de cara al futuro para que no ocurra más.

-¿Dónde coloca la clave de ese revés tan inesperado?

-La podemos colocar en un exceso de confianza de todos. La misma euforia por llevar tres ascensos seguidos nos ha dado de frente con esta categoría, que ha sido muy competitiva, en la que se ha necesitado para subir un número alto de puntos. Creo que ese exceso de confianza nos ha conducido a no lograr el ascenso. Este club ha corrido mucho, la afición sabía que empezar de cero era costoso. Es una lección para no repetir errores en el futuro.

-¿Qué análisis puede hacer de las etapas de Dani Pendín, Sánchez Franzón y Aguilocho al frente del equipo?

-Son tres etapas diferentes. Dani representaba la continuidad pero no terminó de arrancar el equipo ante un inicio de competición muy exigente. Su salida fue dura, llegó Sánchez Franzón y realizó un trabajo encomiable, especialmente en los primeros meses, que nos permitió engancharnos a la zona alta, aunque luego el ambiente se enrareció con tantos empates y hubo que cesarle. La llegada de Agui supuso un nuevo respiro pero ya el equipo tenía un déficit demasiado importante de puntos. Con la derrota en Puente Genil casi perdimos las opciones y en las últimas jornadas el equipo no ha dado el cien por cien. No obstante, en este tema también tengo que decir que los cambios en el banquillo han afectado a la plantilla, a los jugadores les costó adaptarse a ellos. Fue complicada la salida de Poley, Jesús Muñoz, Jon Erik, Enrique Rivas y la marcha por decisión propia de Pedro Herrera. Ese ambiente restó también. El vestuario era bueno, limpio, con buena sintonía pero esas situaciones desestabilizaron un poco. Dentro de esa plantilla hay futbolistas que apostaron por este proyecto desde el principio, coso de Orihuela, Guille, Edu Villegas, Copero... Todos han dado mucho a la entidad, están desde el minuto cero y lo siento por ellos. Edu, por ejemplo, ha sido un gran profesional, un gran capitán, ha demostrado sus valores desde el instante en el que llegó y ante todos los problemas que han habido en el plantel siempre ha sumado, ha dado el callo, ha estado ahí tirando del carro y siempre ha intentado unir. No sabemos qué va a hacer con su futuro en estos momentos pero le deseo lo mejor a nivel profesional haga lo que haga porque se lo merece, es pura implicación y siempre se ha identificado con este proyecto.

-Juan Antonio se quejó mucho del punto restado por Competición, ¿tan importante fue?

-Fue un palo psicológico porque en un determinado momento nos podíamos haber enganchado arriba en caso de haber sacado adelante algunos de los partidos que terminamos empatando en casa, como el de la Roteña o el del Estrella. Además, el ambiente se enrareció.

-¿Qué le espera a la entidad a partir de ahora?

-Esta temporada ha sido complicada también por el tema de las elecciones, que en los últimos meses ha influido bastante, en ese sentido la campaña electoral ha perjudicado. Han habido entrenadores, jugadores y personal del club que han estado un poco dispersos, más pensando en eso que centrados en lo que había que estar. Lógicamente, las elecciones sí son buenas para el futuro del club, en el sentido de que se va a votar por primera vez y el socio elegirá a su presidente.

-¿Cómo se plantea su futuro a nivel personal?

-Mi contrato termina el próximo día 30 y siempre he dicho que soy un empleado del club y que la candidatura que quiera contar conmigo lo puede hacer, aquí estoy para ayudar en todo lo que pueda. De lo contrario, seguiré trabajando para el Fútbol Club Barcelona si el club me renueva y si no es así, pues buscaré otras metas y otros objetivos, no tengo problemas. Todos los que estamos en el mundo del fútbol sabemos que dependemos de los resultados y de los dirigentes.