Polivalencia para la zaga azulina

El Xerez Deportivo FC presentó ayer a su última incorporación, Manu Lebrón. Este futbolista destaca por su amplia experiencia en equipos de Tercera y Segunda División B y puede desarrollar su juego tanto en la demarcación de central como de lateral izquierdo, una polivalencia que buscaba el director deportivo del club, Edu Villegas, en los últimos días.

Lebrón habló por primera vez de manera oficial como jugador xerecista en las instalaciones de Córner4 y agradeció "el trato en las conversaciones que he tenido con Edu. Cuando me presentó el proyecto no tuve ninguna duda, fue algo irrechazable. Es a largo plazo pero sí que es verdad que este año la única premisa que tenemos es la del ascenso. Para ello hay que darlo todo en el campo y por eso se está haciendo un equipo con grandes aspiraciones. Estoy encantado y muy agradecido de que se haya contado conmigo para este proyecto".

Ascender no va a ser fácil, tendremos que pelear mucho y hacer de Chapín un fortín"

El nuevo fichaje xerecista destacaba que "siempre he jugado en la posición de lateral izquierdo, cuando era un poco más joven, tanto en Segunda B como en Tercera. En estos últimos años vengo jugando también como central, pero me adaptaré a lo que necesite el míster y el equipo en cualquiera de las dos demarcaciones".

El pasado lunes, Lebrón ya tuvo su primera toma de contacto con la plantilla xerecista en el entrenamiento: "Cerré la contratación con Edu el domingo y ya el lunes empecé a trabajar. Al míster lo conozco de haber estado a sus órdenes en Segunda B en el Portuense. Es un entrenador con las ideas muy claras y los que lo conocemos sabemos lo gran profesional que es y eso se transmite al vestuario. Hay jugadores en la plantilla que lo han tenido también en otros equipos y saben lo que va a querer y lo que nos va a exigir".

Asimismo, alababa el poder jugar los partidos de local en Chapín ya que "este campo creo que se amolda a cualquier futbolista. Estamos hablando de un estadio de Primera División, un lugar que tiene que ser nuestro fortín, nuestra casa. Y no demostrarlo solo con el escudo o con el nombre que tengamos en el vestuario, sino que habrá que pelear y correr mucho".

En cuanto a la categoría, Lebrón reconocía que "no la conozco mucho porque siempre he jugado más arriba. Pero viendo el año pasado, hay equipos que podrían estar perfectamente en Tercera División. Cualquier conjunto nos lo va a poner muy complicado. Habrá que rendir al máximo y darlo todo dentro del terreno de juego".

Edu Villegas, por su parte, destacaba que "Manu Lebrón es un futbolista de nivel alto para las pretensiones que tiene este club. Se ha incorporado tarde ya que queríamos fichar a un central-lateral izquierdo que fuera polivalente como él. Tiene una inmensa trayectoria profesional en Tercera y en Segunda B, en equipos que han jugado liguillas de ascenso y en los que ha jugado muchísimos minutos. Es indudable su trayectoria y su calidad. Además, tiene los valores, el compromiso y la ilusión que queremos en este club. Es otra joya más de la corona que estamos consiguiendo y que con mucha ilusión estamos montando".