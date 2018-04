Primero el Isla Cristina y después el ascenso

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, no quiere más cuentas con respecto a las opciones que tiene el equipo azulino de lograr el ascenso matemático porque en jornadas anteriores ha distraído al equipo de su objetivo principal, ganar su partido y sumar los tres puntos. Por eso, el entrenador sevillano centra el objetivo única y exclusivamente en el Isla Cristina: primero asegurar los tres puntos en litigio mañana y luego que llegue lo que tenga que venir del Coria en El Fontanal de Chiclana.

Así, mañana el Xerez DFC tiene su primer match-ball, su primera ocasión para coronar el ascenso a Tercera División aunque como no depende exclusivamente de sí mismo -necesita ganar y que pierda el Coria-, Masegosa apunta que el equipo tiene que centrarse en lo suyo y no mirar a lo que pueda pasar en otros campos: "Tenemos que centrar la atención en el Isla Cristina, a las doce y media jugamos un partido y todo lo que se vaya a desarrollar en ese partido es donde tenemos que focalizar la atención. Creo que eso no hemos sabido, no hemos sido capaces de hacerlo en partidos anteriores, y ese ha sido el error que hemos tenido. Entonces, vamos a hablar del Isla Cristina, no de ascenso. Lo que voy a priorizar en los jugadores y lo que he priorizado durante toda la semana ha sido centrarles en el partido del domingo, en cómo se va a jugar, qué es lo que tenemos que hacer para ganar, qué fuerte tiene el Isla Cristina, un poco todo lo que nos vamos a encontrar el domingo a las doce y media".

Eso sí, la opción de ascenso ya es real: "Tener situaciones reales de puntos reales, porque todo lo que hemos tenido hasta ahora es mentira, y me explico: y si dentro de dos semanas, y si dentro de tres, y si... Menos mal que hemos acabado con eso. Hay que ser consciente de que tenemos finales, y para tener finales no podemos centrarnos en qué pasará ni mirar más allá, ni mirar qué está pasando en otros partidos".

La mentalización es que hay que hacer el trabajo en Isla Cristina y luego, lo que tenga que venir, vendrá: "Efectivamente, esa es la lectura. Esa tendría que haber sido la lectura desde el principio. Desde que fuimos a La Palma, desde que viene el partido de Conil, creo que esa es la lectura que tenemos que hacer. Centrarnos en las cosas que realmente nos ayudan a sacar el partido adelante, no sumar puntos antes de tiempo, por ejemplo: no pensar que los rivales no los van a sumar antes de tiempo...".

"El domingo -añade Masegosa- a las doce y media tenemos que hacer todo lo que hemos hecho entrenando, nunca un entrenamiento puede ser como la competición pero sí hay una idea que sí corresponde entrenamiento a partido: la idea de juego, de los movimientos, de los centros, de cómo regateo, de cómo se forma el dos contra uno en banda, de cómo se defiende... El domingo pasado vimos una serie clara de cosas que hacemos en los entrenamientos, que es que si hay que defender con dos líneas de cuatro sabemos cómo hacerlas, dónde ponerlas, cuándo tenemos que salir, cuándo tenemos que replegar... Se vio claro porque se hizo en los entrenamientos. Pues lo mismo tenemos que hacer desde el principio en Isla Cristina, acciones de ataque, transiciones... Hay que afrontar el partido en Isla Cristina con la misma idea que se afrontan los entrenamientos en cuanto a estado de ánimo, a tranquilidad, y evidentemente con la tensión necesaria que da la competición".

El técnico no esconde que le gustaría ascender ya mañana y cerrar el salto a Tercera, y le gustaría que fuese "hoy mismo. Perfecto. Claro que sí, pero no puede ser. Hay que jugar el partido, hay que ganarlo... Yo soy el primero, o como todos, que quiere ascender lo antes posible, me hubiera gustado ascender hace cinco jornadas pero estamos pidiendo una cosa un poco sin sentido. Estamos en un momento en el que llevamos cuatro puntos al segundo y siete al tercero, como hace cinco jornadas. Ha ido toda la temporada en esta línea, vamos a seguir confiando que va a pasar lo mismo y vamos a pensar que la cosa va a caer cuando llegue, conforme vayan pasando las jornadas, pero tenemos que focalizar la atención en las acciones del juego, en lo que depende de nosotros porque no podemos andar haciendo cuentas ni pensar que los rivales se van a dejar. Queremos pensar que el Chiclana y el Viso van a ganar y que el Isla Cristina va a perder ¿Por qué? Los rivales pueden ganar también igual que nosotros. Por lo tanto, cien por cien domingo doce y media. Todo lo que no sea dentro del rectángulo de juego, hay que olvidarse. Esa es la idea principal que llevamos inculcando".