Profunda renovación a la vista

El cambio de junta directiva en el Xerez DFC va a suponer una profunda renovación en la entidad a todos los niveles. El que más urge a los dirigentes, evidentemente, es el deportivo, ya que la pretemporada está a la vuelta de la esquina y la mayor parte de las gestiones -tanto primera plantilla como cantera- en lo que se refiere a entrenadores y jugadores las tienen aún en precario.

Edu Villegas, director deportivo de la entidad, Dani Pendín, director de la cantera, y José Luis González, integrante del cuerpo técnico del primer equipo, ya han mantenido varias tomas de contacto para planificar el futuro y para ellos es fundamental el papel de la cantera. El primer objetivo a nivel de cantera es sacar a competir la próxima temporada en Tercera Andaluza es un Xerez DFC B, un filial con su nombre. Ese equipo lo crean para que se convierta en referente y sirva a los jugadores de trampolín para la primera plantilla más pronto que tarde.

Es más, ya la candidatura 'Xerecistas, Jugamos Todos' encabezada por el presidente Rafael Coca, en su programa dejaba claro que "toda gestión deportiva debe tener una base en la que sustentarse, un proyecto de un club humilde como el nuestro debe sustentarse en su cantera. Una buena política de cantera, una correcta gestión de la misma, nos hará construir un primer equipo sólido y fuerte, en el que la base del mismo debe estar nutrido de futbolistas, que por encima de ser futbolistas, sean xerecistas, algo que sin duda les dará un plus con el que defender nuestro escudo y nuestra camiseta. La cantera no solo le dará ese potencial de jugadores al club, sino que sin duda alguna, tiene que convertirse en un sustento económico para el club".

Por otro lado, destacar que Javi Tamayo, renovado la pasada semana antes de la celebración de las elecciones con el visto bueno de las dos candidaturas, ya comienza a ver la luz al final del túnel. De momento, el ariete, que se lesionó hace dos meses, se hace hoy las pruebas de la anestesia y los médicos pretenden operarle de su lesión de la rodilla derecha a finales de esta misma semana o a principios de la siguiente.

Los traumatólogos que le han examinado le han comentado que en las pruebas no se aprecia exactamente el alcance de su lesión, por lo que hasta que no le realicen la artroscopia no sabrán si sólo tiene dañado el menisco derecho o si, por el contrario, también tiene afectado el ligamento cruzado. Si sólo tiene roto el menisco, en un par de meses podría estar listo para volver. Si tienen que retocarle el ligamento, su regreso a los terrenos de juego se demoraría mucho más y prácticamente no volvería a jugar hasta diciembre.