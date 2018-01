Puma: "El XDFC es un equipazo, tiene la mejor plantilla de la categoría"

En el Guadalquivir se citan el domingo segundo contra primero en el último encuentro del primer tramo de Liga en el Grupo I de División de Honor. Coria y Xerez DFC, los dos mejores equipos de la categoría según refleja la clasificación, se verán las caras en una cita bastante atractiva.

Antonio Racero 'Puma' es el técnico del Coria, conoce perfectamente al XDFC y a Pepe Masegosa y se deshace en elogios hacia su rival del domingo y hacia el entrenador, con el que mantiene una buena relación.

El preparador del cuadro amarillo, que dirigió al Xerez CD en Tercera División la temporada del descenso tras la marcha de David Vidal y que no tardó en abandonar por los problemas económicos, espera la cita con ilusión. Bajo su punto de vista, el encuentro será "muy igualado. Mi equipo ha ido de menos a más, hemos tenido que superar muchos problemas durante la competición, con cambio de directiva incluido, pero ahora nos hemos estabilizado. Existía una cierta inquietud entre los futbolistas que habían llegado de Tercera, como Manu Fidalgo o Álex Hornillo, pero eso ya ha quedado atrás, se han ido todas las dudas. Poco a poco, el bloque se ha ido haciendo más compacto y estamos mejor, ya van entrando por mis ideas. El partido va a ser complicado, hay que jugarlo y a ver qué pasa".

A la hora de analizar al rival, no se corta: "Nos vamos a enfrentar al mejor equipo de la categoría por plantilla, tienen un equipazo. Cuentan con jugadores de calidad en todas las líneas, tienen velocidad y son desequilibrantes. Al igual que nosotros, van a ir a más. De todos modos, no se lo vamos a poner fácil. Nosotros en casa también somos un equipo muy correoso, que le gusta jugar al fútbol, igual que el de Pepe, que también es un buen entrenador. Todo va a estar muy muy igualado. Aquí, cualquier fallo va a decidir un partido. De hecho, a ellos les ha sucedido en todos los partidos que han perdido, un fallo en defensa te mata si no aprovechas tus ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, el encuentro que perdieron en Pozoblanco. Javi Tamayo y Álex Expósito tuvieron dos mano a mano no acertaron y el Pozoblanco, sí".

Además, añade: "Eso es lo que creo que puede pasar un poco el domingo, el que cometa un error lo tendrá más complicado. El equipo que marque tendrá mucho ganado y habrá que saber jugar con los tiempos, todo cuenta en noventa minutos. Yo siempre quiero ganar y mucho más en casa pero firmo el empate en un partido así".

El objetivo del Coria, Puma no esconde que es "subir sí o sí por peso específico del club, por afición, por todo. Queremos estar entre los cinco primeros cuando llegue el parón de Semana Santa y a ver si es posible. Estamos ahora mismo bien clasificados y lo vamos a dar todo por conseguir nuestro propósito".

Sobre los candidatos al ascenso, el sevillano lo tiene claro. "Hasta última hora, vamos a estar ahí en la pelea. Creo que tanto el XDFC como nosotros estaremos ahí pero también me han gustado mucho equipos como Conil, Antoniano, San Roque o Pozoblanco. Son todos conjuntos diferentes pero cada uno tiene puntos fuertes que les van a permitir estar arriba".

El hispalense, al igual que Masegosa, también es de los que creen que "la segunda vuelta va a ser mucho más complicada que la primera porque todos los equipos tenemos que apretar mucho más para conseguir los objetivos. Cualquiera te quita puntos. Nosotros, por ejemplo, nos dejamos tres puntos con el San José en un día horrible. De todos modos, también depende mucho todo del calendario. Nosotros hemos recibido a todos los primeros clasificados en casa y en la segunda vuelta tenemos que jugar fuera, que es mucho más complicado. Queda un mundo y el fútbol es complicado, todo cambia muchísimo en pocas jornadas".