Rafael Coca, presidente

Rafael Coca de los Reyes ya es oficialmente presidente del Xerez Deportivo Fútbol Club a todos los efectos. Así lo ha designado la Comisión Electoral de la entidad xerecista toda vez que no se ha recibido ninguna impugnación a la elección de la candidatura de Coca. Por ello, y dando el visto bueno las partes implicadas, se ha suprimido el plazo de resoluciones de posibles impugnaciones, previsto en el calendario electoral entre ayer y mañana jueves. Esta decisión de variar el calendario electoral aprobado en la asamblea -en su día no se contempló el adelanto en caso de que no hubiera impugnaciones- propició que ayer se proclamase oficialmente a Rafael Coca como nuevo presidente del Xerez DFC.

Rafael Coca, en declaraciones a la web oficial del club, afronta su mandato con "mucha responsabilidad por los cuatro años que tenemos por delante. Ante todo quiero agradecer la colaboración que ha tenido la junta directiva saliente. Les doy las gracias a todos en la persona de Pepe Ravelo porque están mostrando una colaboración extraordinaria. Esperamos y deseamos que podamos llevar a cabo todo. No creo que esta junta directiva vaya a poner ninguna traba en ninguna de las cuestiones que planteemos para la recopilación de datos".

El nuevo presidente tiene muy clara la primera tarea: "Tenemos pendiente realizar una asamblea cuanto antes. Es primordial. Se deben abordar varios asuntos importantes como el local para la oficina, la campaña de socios, los presupuestos o los nuevos cargos directivos. Todo eso hay que hacerlo cuanto antes. Corre prisa celebrar esa asamblea para que los socios puedan decidir y dar su opinión al respecto".

En efecto y además del tema deportivo, el Xerez DFC tiene asuntos urgentes sobre la mesa: en poco más de una semana ha de desalojar el hall del edificio 2002, donde ahora tiene su oficina, y ha de poner en marcha la campaña de socios. Como la nueva directiva desea consultar a los socios sobre estos temas en una asamblea, ha de convocarla con premura para que las fechas no se echen encima y la nueva junta directiva tengaa margen de maniobra con todos estos temas pendientes.