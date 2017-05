Ravelo: "Esta temporada nos equivocamos"

Pepe Ravelo, presidente del Xerez DFC, afronta la recta final de su mandato con ganas de soltar lastre pero "orgulloso de haber presidido este club. Lo que deseo es suerte a los dirigentes que entren". Confiesa sobre el final de Liga que "faltan dos jornadas y estamos a seis puntos de los puestos de ascenso, así que es complicado, tendría que darse un milagro para que eso sucediera. Como deportistas y como club serio, tenemos que intentar ganar todos los partidos. Si no nos metemos entre los tres primeros habrá que encajar lo que suceda. Esta temporada nos hemos equivocado, hay que aceptarlo, pensábamos que la Liga no iba a ser tan fuerte, y cuando nos hemos dado cuenta la competición se nos va a terminar y no estamos entre los tres primeros. Ha sido una pena, se ha notado el salto de dos categorías. Mis directivos y mucha gente me comentan que yo no debería decir que no subir será un fracaso pero yo lo sigo manteniendo".

Bajo su punto de vista, "el objetivo de este club era estar el próximo año en Tercera División y es complicado que lo esté, ojalá me equivoque. De todos modos, habrá que intentarlo el próximo. Ya conocemos la categoría y eso será competencia de la nueva directiva que llegue. Yo lo que sí quiero es que mi afición se vea lo más pronto posible arriba".

A la hora de echar la vista atrás, en estos cuatro años de mandato "ha habido de todo, aunque a nivel deportivo los tres primeros años fueron fáciles. El club seguirá creciendo, la gente sabe que en el terreno de juego no se gana por tener un presupuesto alto, hay equipos que han demostrado ser más regulares y están por encima. Lo que resulta curioso es que a los cinco equipos que tenemos por delante les hemos ganado. Fallamos con los de abajo. Insisto, este club va a seguir creciendo porque el futuro del fútbol en Jerez pasa por nuestro equipo. Tenemos tres mil y pico socios, la próxima temporada tendremos muchos más y entre quién entre habrá que apoyarle y apostar".

Ravelo se siente "un privilegiado por desempeñar el cargo que ostento. Aunque se sufre en un cargo así, yo no he recibido tantas críticas. Si tienes un sentimiento luchas por él y no me ha importado que me critiquen. He aprendido mucho, no estaba habituado a este tipo de fútbol pero ha sido gratificante. He disfrutado con los ascensos pero nunca he bajado al vestuario a celebrarlos. Me quedo con lo que estoy sufriendo esta temporada porque me voy a marchar sin poder celebrar el ascenso a Tercera con los jugadores, que les había prometido que entonces sí estaría junto a ellos en el campo. A partir de ahora, viviré el fútbol de otro modo. Soy xerecista, seguiré siendo socio y lo que haré será apoyar en todo lo que pueda para que nuestro club crezca".