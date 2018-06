Regino, otro refuerzo de garantías para el XDFC

Segundo refuerzo de lujo para el Xerez DFC. El club hizo oficial la contratación del lateral derecho de San Fernando José Franco Gómez 'Regino'. El defensa, nacido el 26 de diciembre de 1988 que también puede jugar de central, tiene una amplia experiencia y llega procedente de CD Ebro, equipo que finalizó la pasada temporada sexto en el Grupo III de Segunda División B.

En el cuadro zaragozano disputó el pasado curso 32 partidos, 23 como titular y 6 como suplente y en la anterior campaña defendió la camiseta del San Fernando, equipo en el que también fue indiscutible, ya que disputó 34 encuentros.

El jugador de San Fernando dio sus primeros pasos importantes en el Sevilla de División de Honor juvenil, luego en el San Fernando, pasó por la cantera del Betis, Jerez de los Caballeros, otra vez volvió al cuadro isleño (11/12) y a partir de ahí optó por emprender una aventura exótica lejos de nuestro país. Cambió España para jugar en la Primera División de Tailandia. En la campaña 12/13, militó en el BEC Tero Sasana FC y en la 13/14 en el Kedah FA de Malasia. En la 14/15 aterrizó en Chipre y se enroló en el Olympiakos Nicosia durante dos campañas. Volvió a La Isla y esta temporada la ha terminado en el equipo maño.

Regino será presentado en los próximos días y el club le da "la bienvenida al futbolista y le desea los mayores éxitos defendiendo la elástica azulina".

Regino, nada más firmar, se ha mostrado feliz en declaraciones a los medios del club: "Los contactos vienen desde hace meses. Edu me preguntó qué intenciones tenía y le dije que quería estar cerca de casa porque llevo muchos años fuera de casa. Me explicó el proyecto, me gustó la idea y me convenció. Puedo jugar tanto de lateral como de central y hasta de pivote defensivo. Conozco a algunos jugadores que coincidieron conmigo en el San Fernando, conozco a Adri, Jorge Herrero y Casares".

Además, la entidad anunció también ayer que Antonio Bello seguirá defendiendo la camiseta azulina una campaña más tras la reunión que mantuvo con Edu Villegas. El extremo firmó el pasado curso por tres temporadas, ha rendido al nivel esperado y el club le ha comunicado que seguirá contando con sus servicios.

Bello se convirtió desde el primer momento en una de las piezas claves del equipo de Pepe Masegosa. Es de los que más partidos ha disputado, 32, 29 de ellos como titular y 3 como suplente, y anotó 10 goles, 4 de ellos desde el punto de penalti.

El club, a través de su página web, ha dado la enhorabuena al futbolista tanto por su buena temporada como por su continuidad en la entidad. "Desde el Xerez Deportivo FC felicitamos a Antonio Bello por su continuidad en el club y le deseamos que pueda seguir celebrando éxitos vistiendo la camiseta xerecista".

Villegas ha comentado sobre la continuidad de Bello que "fue una de nuestras grandes apuestas la pasada temporada y ha cumplido. Su rendimiento ha sido bueno, aunque siempre se puede dar más y él lo sabe. Somos exigentes porque las expectativas son las máximas. Ha jugado en categorías superiores durante toda su carrera y su rendimiento irá a más en Tercera. Bajó dos categorías para estar en este proyecto, venía de Segunda B, y le estamos agradecidos".