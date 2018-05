Salvi, el futbolista número 88 que debuta con el primer equipo

El triunfo del XDFC en Montilla el domingo estuvo marcado por el protagonismo de cuatro canteranos. Juli Pendín disputó su primer partido como titular, lo mismo que el meta Marrufo, inédito esta campaña. Además, se estrenó Salvi y volvió a tener minutos Curro.

El portero, que ya debutó en la 14/15 en la victoria por 4-1 frente a El Torno, disputó su quinto encuentro con el primer equipo, mientras que el centrocampista se convierte en el futbolista número 88 en debutar con la primera plantilla.

La presencia de canteranos con el primer equipo ha sido habitual a lo largo de la temporada. De hecho, Salvi se convierte en el cuarto juvenil en debutar con el primer equipo esta temporada tras Juanan, Basto y Juli Pendín.

Marrufo explica que "he trabajado durante todo el año para que llegara este momento. Estoy muy contento, algunos familiares fueron a verme a Montilla y el día no lo olvidaré nunca. Al principio, me sentí un poco más nervioso, pero con el paso de los minutos fui sintiéndome cada vez mejor. Espero poder repetir la próxima semana en Chapín delante de nuestra afición, sería un gran cierre a la temporada".

Por su parte, Salvi confiesa que "durante el año he entrenado bastantes veces con el primer equipo y debutar me ha hecho mucha ilusión. Los compañeros me hicieron sentir como uno más, estoy tremendamente contento y seguiré trabajando para poder jugar más con este gran equipo".