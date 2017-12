Seguir invictos en 'casa', objetivo

Más información Sebas, la amenaza isleña

Tercer encuentro consecutivo como local fuera de Chapín. El Xerez DFC debe recibir esta tarde (16:15) al Isla Cristina en el Puntas Vela de Rota por una decisión inesperada de última hora del Ayuntamiento. En principio, Chapín estaba listo para albergar la cita de esta semana hoy (19:30) por la celebración de la Media Maratón 'Ciudad de Jerez' pero con el césped listo después de la resiembra. Nada de nada, compuestos y sin el estadio por las fuertes lluvias caídas el miércoles.

En tiempo récord y contando con la colaboración de la Roteña una vez más, los azulinos volverán a jugar en un escenario que les ha traído suerte en sus dos compromisos anteriores, ya los de Pepe Masegosa se impusieron tanto al Montilla como a La Palma.

Lebrón, sancionado, y Regalí, lesionado, bajas y Barba, alta en una lista de 19 convocados

En esta oportunidad, tras la derrota del pasado domingo en Conil, se medirán a un conjunto onubense recién ascendido que está haciendo bastante bien las cosas y que se ha colocado en la parte alta de la tabla cuando entraba en las quinielas de muy pocos para ocipar esa holgada posicisión. De todos modos, los isleños son mucho más fiables en casa que fuera. Lejos de su campo han disputado seis partidos, han ganado sólo uno (Pozoblanco), han empatado dos (San José y Montilla) y han perdido tres (Antoniano, San Roque y Conil) y en los tres terminaron goleados.

Masegosa, tras el revés del Pérez Ureba, mantuvo una charla con sus jugadores y todos tienen claro que no pueden volver a cometer los mismos errores fuera de casa. Como locales no tienen problemas, su trayectoria es impecable, ya que es el único equipo de la categoría que aún no ha dejado escapar ningún puto de su campo.

Ante el Isla, el XDFC parte con un doble reto, ganar para mantener esas importantes estadísticas y recuperar el liderato con permiso del Conil. Los amarillos visitan por la mañana al UP Viso y todo lo que no sea ganar dejaría a los azulinos el camino abierto para recuperar esa privilegiada posición, siempre y cuando los de Pepe Masegosa se impogan a los de Francis Acosta. Saltarán al campo conociendo ya el resultado que se dé en el partido que se juega en el San Sebastián a las doce y media.

Esta semana, el técnico xerecista tiene dos bajas, una por sanción en el centro de la defensa y otra por lesión en la medular, José Manuel 'Regalí'. Lebrón, titular indiscutible en el centro de la zaga desde el inicio de temporada, se pierde la cita por acumulación de amonestaciones y lo normal es que Joaqui siga en su puesto. Puede formar pareja con Adri Rodríguez, que retrasaría su posición nuevamente tras la recuperación de Adrián Martín, que tiene posibilidades de volver al centro del campo para compartir responsabilidad con Jorge Herrero, otro fijo en la medular. El canario, de todos modos, también podría ser suplente en detrimento de Barba, que vuelve a la lista tras no ir citado el pasado fin de semana.

En ataque, Masegosa también pretende retocar algo el once inicial, tanto en las bandas como en punta. Álex Expósito podría ser titular y Caballero también parte con opciones de ocupar el puesto de Biri. Cuenca y Javi Tamayo lucharían por la otra plaza en la punta de lanza.

La lista de convocados la integran diecinueve futbolistas, por lo que el preparador sevillano tendrá que hacer un descarte antes del choque: Camacho, Marrufo, Padilla, Joaqui, Adri, Sergio Iglesias, Álvaro Martínez, Jorge Herrero, Adrián Martín, Caballero, Barba, Cárdenas, Biri, Antonio Bello, Cuenca, Álex Expósito, Tamayo, Aziz y Bonomo.