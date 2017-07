Sergio Iglesias se convierte en el 4º refuerzo del XDFC

Cuarto fichaje para el Xerez Deportivo FC y cuarto fichaje de superior categoría. El club azulino anunció ayer la contratación del lateral derecho Sergio Iglesias, que la pasada temporada militó primero en las filas del Atlético Sanluqueño en Segunda B, a las órdenes de Juanito y más tarde de Rafa Carrillo, y luego en el Atlético Antoniano en Tercera División. Edu Villegas, director deportivo azulino, continúa con la tarea de completar un plantel al que aún le faltan bastantes retoques tras las bajas que se han producido en los últimos días.

Iglesias, jerezano de 26 años, se une a las incorporaciones del meta Camacho, el central Adrián Rodríguez y del centrocampista Jorge Herrero. A ellos se unirán también próximamente Adrián Martín, Juanito y Antonio Bello.

El defensa hace dos campañas consiguió el ascenso a Segunda B con José Pérez Herrera en el combinado verdiblanco y en la campaña 14-15 estuvo en Tercera en el San Fernando. Con anterioridad, el filial del Almería (2ª B) fue su destino y la camiseta del Lugo igualmente la defendió durante un año.

Sergio Iglesias 'Liru', aunque contaba con ofertas de superior categoría, ha optado por aceptar la oferta que le ha realizado Edu Villegas, aunque no ha tenido fácil convencerle.

El jerezano, en declaraciones a la página web del club ha destacado que "el Xerez DFC quiere hacer grandes cosas para seguir creciendo y es un reto muy bonito". En los próximos días, la entidad le presentará oficialmente ante los medios.

Por otro lado, el centrocampista Goma podría salir de la entidad en los próximos días. Al joven jugador azulino no le convence la oferta económica que le ha realizado la dirección deportiva xerecista para que se quede a las órdenes del sevillano Pepe Masegosa e incluso le ha ofrecido la posibilidad de salir cedido en el caso de que se le presentara la oportunidad.

En principio, Goma no está por la labor de marchase cedido y tiene claro que o continúa en el Xerez DFC o se marcha. Dentro de los ofrecimientos que ha tenido, la Lebrijana, de Tercera División, está insistiendo en hacerse con sus servicios y ocuparía en el club sevillano una plaza de sub 23. Por ese conjunto han firmado ya sus compañeros Iván Ares, que fue descartado por Masegosa, y Benítez, que no renovó.