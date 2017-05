Tarde de despedidas en Chapín

El preparador xerecista, salvo sorpresa, apostará de salida por un su mejor once y es probable que presente cambios respecto al que perdió por 2-0 el pasado domingo frente al Pozoblanco. En la portería estará un Edu Villegas que se plantea la firme posibilidad de colgar los guantes y David Orihuela también se perfila como titular en la medular. Goma, que ha superado finalmente su lesión y está entre los convocados, parte igualmente con opciones de tener minutos aunque igual no sale de inicio y Copero repite.

Pendientes del Estrella-Rota para buscar la 5ª plaza

El Xerez DFC no depende de sí mismo para termina quinto. Para conseguirlo, debe ganar y esperar que el Estrella no sea capaz de puntuar ante el Rota en su campo. Los azulinos, cuando salten al terreno de juego, ya sabrán qué resultado ha obtenido el cuadro sevillano y también que la quinta plaza le puede abrir las puertas del ascenso. El Écija pasó su eliminatoria ante la Cultural de Durango y Betis B y Arcos, que juegan hoy, también siguen con opciones de subir a Segunda B. El Algeciras cayó eliminado y el sexto no subirá. El Rota, tras firmar la permanencia la pasada semana, encara el choque con las bajas por sanción de Luis Lara y Adri y la de Chico Benítez, con permiso de Paco Corbeto, un técnico que esta semana se reunirá con la directiva para decidir su futuro, En principio, las dos partes apuestan por la continuidad. El once de los verderones estará formado por Nolo, Guille, Nogueras, Pablo, Segarra, Iván, Blanco, Ramón, Lettari, César y Harana. El Estrella, que en principio partía con el objetivo de la permanencia, aspira a terminar con una quinta plaza que les permitiría "cerrar un campañón, sería todo un éxito. Hemos luchado hasta el final con equipos mucho más fuertes y de mayor potencial económico que el nuestro como Xerez DFC, XCD, Ciudad de Lucena o Puente Genil pero hemos acusado la inexperiencia", explica Alberto, capitán del ESA.