Trabajado punto del Xerez DFC en El Viso (1-1)

El Xerez Deportivo FC consiguió un meritorio punto empatando en el San Sebastián de El Viso de Alcor ante el Viso tras empatar a un gol. El partido ha estado marcado por las duras condiciones meteorológicas, que han impedido un fútbol vistoso por parte de los dos equipos obligando a los futbolistas a un esfuerzo añadido.

La lluvia y el campo mojado han transformado desde el principio el choque en un duelo de idas y vueltas constantes, con ocasiones para los dos equipos pero con los locales adaptándose a la situación con más facilidad. El equipo jerezano lo intentaba, pero sin demasiada suerte de cara a puerta.

1Punto. Con el empate, el Xerez DFC queda cuarto a un punto del segundo y del tercer clasificado

Una jugada personal de Copero con una asistencia que no encontró remate fue uno de los avisos de los xerecistas en el primer tiempo. El Viso también lo intentaba al contragolpe, aunque la jugada más clara llegó tras un mal despeje de los jerezanos que casi se convierte en el primer tanto del partido.

El encuentro trabado por la lluvia hizo sacar a relucir el balón parado como arma principal de los hombres dirigidos por Sánchez Franzón. Orihuela, con un gran lanzamiento de falta, a punto estuvo de convertirse en el 0-1. Tamayo también tuvo una clara ocasión tras un remate en otra jugada de estrategia.

La segunda parte empezaba dinámica, con un Viso avisando con un libre indirecto dentro del área que por poco no acabó entrando. Sin embargo, el equipo xerecista supo aguantar y esperar su ocasión, que llegaría en el minuto 67 por mediación de Javi Tamayo, que con un gran remate abriría la lata poniendo el primer gol en el marcador.

No obstante, el Viso no bajaría los brazos y conseguiría restablecer las tablas en el electrónico por mediación de Paco. El partido volvió a ser un correcalles del que ninguno de los dos equipos supo aprovechar, por lo que el marcador no se volvería a poner, otorgando un buen punto al conjunto de Sánchez Franzón, que con el empate se mantiene en la parte alta de la tabla aunque pierde la tercera posición, quedándose en la cuarta plaza de la tabla.