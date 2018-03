Vacaciones por el parón

El parón liguero en División de Honor por la Semana Santa -no hay jornada ni el Domingo de Ramos ni el Domingo de Resurrección- ha propiciado que el cuerpo técnico del Xerez Deportivo FC encabezado por Pepe Masegosa dé una semana de vacaciones a la plantilla, que gozará de siete días libres y que no volverá a entrenar hasta el Lunes Santo.

Protagonista

Masegosa: "Tenemos que cuadrar bien los entrenamientos y el descanso"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, apuntaba tras el partido en Córdoba ante el Ciudad Jardín sobre el parón liguero por la Semana Santa que “le dije a los jugadores que creía que era mal momento para nosotros por la trayectoria que estábamos teniendo. A mí me hubiese gustado empujar ya hasta el final pero las cosas vienen como vienen”. Eso sí, el técnico ya ha dado las instrucciones pertinentes a sus futbolistas para que no pierdan la forma durante esta semana que no habrá sesiones de entrenamientos:“El descanso viene cuando viene y lo que sí tenemos que hacer es cuadrar bien la carga de entrenamientos, cómo se va a descansar, cómo vamos a entrenar para llegar el día del Pozoblanco en unas condiciones óptimas y no meter la pata en cuanto a las cargas físicas y demás para intentar que sea lo menos dañino posible, esa es la idea”.