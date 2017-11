Victoria que vale el liderato (2-0)

La prórroga

Masegosa: "El resultado debió ser más amplio y recuperar el liderato es anecdótico ahora"

Pepe Masegosa, técnico del XDFC, destacó el trabajo realizado por su equipo ante La Palma y consideró que “el resultado debió ser más amplio, no nos han lanzado ni un córner. Fuimos el equipo que venimos siendo en casa, aunque nos ha faltó ese dominio en cuanto a terreno y ese último pase. En la primera parte, metimos la más difícil, que venía de un saque de banda, luego nos faltó definir en las ocasiones en las que desbordamos y creamos superioridad numérica. En líneas generales, fuimos intensos y robamos en campo contrario. Aunque no tuvimos tanta fluidez, sí tuvimos paciencia, estamos en el camino que nos hemos propuesto. Recuperamos confianza, dinámica y hay que seguir”. Masegosa, además, apuntó: “Creamos muchas situaciones de gol y no las finalizamos pero no me preocupa, aunque es cierto que los partidos se pueden atascar. En una situación normal, como he comentado antes, el resultado debió ser más abultado por dominio de la situación, por la posesión del balón, por saques de esquina... Dominamos pero metimos las dos ocasiones más raras, aunque el penalti llega en una buena acción de Tamayo que si no le tirar igual es gol”. Sacó un once con novedades porque “ya comenté que cuando tuviésemos a todos los jugadores bien, tendríamos más posibilidades para manejar los partidos. Tienes una cosa en la cabeza y luego las cosas salen o no salen. Salimos con un equipo más seguro en cuanto a tener dos pivotes más posicionales y velocidad en banda para intentar sacar centros, luego intentamos buscar más el último pase y velocidad con Aziz, Expósito y Cuenca y con Adri de enganche para filtrar ese último pase. Si todos están bien, vamos a ser muy competitivos y podemos ganar en cualquier campo”. Aziz debutó y le agradó lo que vio. “Hay que tener en cuenta que tiene sólo 19 años y que no estaba el partido para sus características. Tiene que ir poco a poco, es un fichaje con la idea de que progrese en el club y que cada día esté más en sintonía con el grupo, que es un escándalo las ganas que tiene de lograr el objetivo”. Por último, no le dio importancia al liderato que han recuperado: “Es pronto, es anecdótico, estamos en noviembre. Nos tenemos que centrar en los aspectos que nos van a hacer crecer, que son el rendimiento, la presencia, mandar en el partido... Quiero ser líder a quince puntos del segundo pero ahora es imposible. Hay que tener equilibrio con las victorias y las derrotas”.

Aurelio: "Te ganan por un saque de banda y un penalti pero son candidatos al ascenso"

Aurelio Santos, técnico de La Palma, admitió la superioridad del XDFC: “No ha sido nuestro partido, la idea que traíamos del Xerez es lo que ha sucedido pero no hemos podido desarrollar lo que traíamos pensado ante un equipo que tiene muy buenos jugadores y que sabe lo que quiere hacer, te guste o no. En realidad, te ganan por un saque de banda y un penalti”. Además, matizó: “Entre unos y otros han habido muchas diferencias, nosotros perdimos mucho en las salidas, en la elaboración, casi nunca fuimos capaces de dar tres pases seguidos y era el peor escenario para hacer todo eso. Han salido las cosas así y no hay que darle más vueltas”. El sevillano también tenía asumido que “cuando te enfrentas a un equipo que es muy bueno, y en esta categoría los hay que son muy buenos, entra dentro de lo posible. Se nos están escapando puntos en los últimos segundos pero aquí hemos generado poco peligro”. Por último ve al XDFC “peleando por el ascenso pero no es fácil porque tiene que viajar a muchos sitios y los equipos cambian mucho de jugar dentro a hacerlo fuera. En casa lo veo fuerte pero fuera va a sufrir. Aún así, tiene muy buenos jugadores, quita a uno y pone a otro y no se nota. Es difícil pero es un claro candidato al ascenso”.