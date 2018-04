Villegas "Sólo nos vale ya dejarnos la vida"

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, ha trabajado, sufrido y luchado a lo largo de la temporada. Ahora, está a un paso de disfrutar y de recoger los frutos de la labor realizada. Y como un xerecista más se dispone a vivir el fin de semana.

El azulino depositó toda su confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla y tanto los entrenadores como los futbolistas han respondido a las expectativas. A falta de cinco jornadas para el final de la competición, el equipo está a un paso de subir a Tercera, objetivo que se debió lograr el pasado curso pero el proyecto fracasó. "Nunca hemos engañado a nadie ni hemos ocultado que aquí nuestro reto era ascender sí o sí, aunque el fútbol es traicionero y los objetivos no siempre se cumplen. Tanto los técnicos como los futbolistas han estado a la altura, han aguantado bien la presión y ante el Conil vamos a vivir un gran día para el xerecismo. Tenemos a un paso la Tercera División y con ello cumplir el sueño de nuestros aficionados".

Por eso, Villegas pide a la masa social xerecista que respalde a los futbolistas. "He sido jugador hasta hace muy poco y sé cuándo se necesita realmente el apoyo de los nuestros. Para este partido, nuestros futbolistas necesitan a nuestros aficionados más que nunca, es lo que he palpado durante esta semana. Están dolidos por la derrota en La Palma y quieren, esperan y necesitan el respaldo de todos los xerecistas. Chapín debe registrar la mejor entrada de la temporada, todos tenemos que ser partícipes del objetivo. No es fácil ascender a Tercera y nosotros estamos a punto de conseguirlo con el esfuerzo de todos".

La directiva ha decretado esta cita como medio día del club. Él entiende que "todos tenemos que poner nuestro granito de arena en estos momentos. Nuestro club es de los socios, como decía Don Sixto de la Calle, y trabajamos por y para ellos. Nos eligieron para eso. No hemos perdido ningún punto en casa hasta el momento y la comunión debe ser la misma de siempre para llegar hasta el final con garantías".

Villegas celebrará su primer ascenso fuera de los terrenos de juego y lo está viviendo "de forma diferente, se sufre mucho más. Por lo demás, es lo mismo, sigo defiendo al máximo a estos colores y espero que todos los que defendemos a esta entidad nos dejemos la vida en este tramo final para lograr el objetivo. De los técnicos y de los futbolistas espero lo mismo que en cada partido y en cada entrenamiento me exigía cuando jugaba, espero que lo den todo por esta afición y por el objetivo".