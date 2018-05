El XDFC alcanza los 451 goles en 163 encuentros

El Xerez DFC está a un paso del ascenso a Tercera División y desde que echó a andar hace cinco temporadas sus registros han sido sobresalientes, incluso teniendo en cuenta que la pasada campaña no cumplió con las expectativas y se quedó en División de Honor cuando el objetivo era subir. Los azulinos pueden certificar el salto de categoría con unos números históricos.

El equipo xerecista ha disputado hasta estos momento 163 encuentros oficiales y ha ganado 123, lo que supone más de un 75% del total. Su media de goles también es alta, con 2,76 por encuentro, y la de tantos encajados más importante aún, 0,63, menos de un gol por partido.

El pasado fin de semana, la escuadra de Pepe Masegosa consiguió en Isla Cristina el tanto 450 (el 0-4) de su 0-5. El primer gol de la historia de la entidad azulina llevó la firma del ahora capitán José Manuel Barba, que también logró el gol cien, aunque oficialmente es de Enrique Olmo. No se contabilizó hasta meses después un tanto que el consiguió en Ubrique en un partido suspendido por incidentes de público. Jugadores que han dejado huella en el club xerecista también han logrado dianas importantes. Pedro Herrera, Francisco Javier Copero o Guille, entre ellos.

El tanto 450 fue de Álex Expósito -el 400 también lo lograron esta campaña y fue de Carlos Cuenca- y el ariete, que no está teniendo mucho protagonismo, no ocultó su alegría, aunque lo cambiaría por disputar más minutos, tener más presencia como titular y por anotar el del ascenso, que puede llegar este fin de semana en Chapín frente al Chiclana Industrial.

El roteño detalla que "si digo la verdad, estoy contento porque marqué, llevaba mucho tiempo sin hacerlo y es lo que me gusta, es lo que llevo haciendo toda mi vida pero me pasa lo que a todo el mundo, siempre quiero jugar más. Sólo disputé diez minutos otra vez y la alegría no fue completa, pasó otro partido sin tener la oportunidad de demostrar más cosas. Ojalá saliera todos los partidos diez minutos y marcara pero eso no va a pasar ni ha pasado, eso es complicadísimo. Si miramos las estadísticas, he jugado muchos encuentros pero muy pocos minutos. Me alegro pero no estoy todo lo contento que debiera estar. De todos modos, ha salido así la temporada y lo importante es que vamos a cumplir nuestro objetivo y lo mío quedará en un segundo plano, en anécdota. Toca seguir trabajando y aprovechar los minutos que me vuelva a dar el míster".

El gol 450 le hizo ilusión pero "lo daría todo por el del ascenso, ese sí que sería importante. No me gusta hablar de estas cosas pero hay mucha gente que me lo ha comentado, hasta algunos compañeros llevan semanas diciéndome que ese gol lo voy a marcar yo. Con las muestras de cariño y los ánimos que me están dando, ya me doy por satisfecho aunque no sea mío, estoy orgulloso. Para mí es importante ese reconocimiento, me supone una satisfacción enorme. Es que me quedo con eso antes que con marcar goles".

Ya sólo pensando en el enfrentamiento ante el Chiclana, confiesa: "Queremos cerrar el objetivo cuanto antes y mucho más si tenemos en cuenta lo que nos pasó el día de La Palma. Estábamos pensando más en el Conil que en el rival que nos tocaba y perdimos. Hay que sacar el partido adelante y terminar con cualquier tipo de combinaciones. En Isla nos salieron las cosas muy bien, realizamos un encuentro bastante completo y el equipo tiene muchísimas ganas".

De rival no se fía pese a su clasificación. "No nos podemos fiar de nada ni de nadie, resultados extraños se producen todas las jornadas en todas las categorías y aquí también puede suceder. Ellos llegan casi descendidos y por eso, pueden jugar sin presión y ese factor convertirles en más peligrosos, igual les sale todo lo que no les ha salido hasta ahora. De todos modos, jugar en Chapín pesa y el partido se hace largo, están habituados a un escenario mucho más pequeño y de césped artificial. Debemos ganar pero todos los encuentros hay que disputarlos. Si ganamos, va a ser un gran fin de semana, motos, Feria y ascenso".

Álex Expósito, al igual que todos sus compañeros, espera que la afición "disfrute del encuentro y que acuda. No me gusta nunca mirar a la grada, prefiero sentarme en el banquillo sin girarme, pero me fijé el día del Conil y vi más gente de lo habitual pero aún necesitamos más, esperaba un poquito más. Es el partido decisivo, el de la temporada, ojalá se animen. Chapín es muy grande y para que haya buen ambiente tiene que acudir mucho público".