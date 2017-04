El XDFC busca un delantero contrarreloj

El técnico detalla: "Pedro se ha marchado y hemos perdido a un efectivo más, hay decisiones que no dependen de mí. Estamos intentando reforzar la plantilla pero lo vamos a tener complicado. Me he reunido con clubes de Tercera para intentar que dejen salir a sus delanteros y he hablado con ellos personalmente pero se han negado, no quieren bajar para cinco partidos y no puedo ofrecerles nada más por el tema de las elecciones. También he preguntado por jugadores de equipos que se están jugando el ascenso de Primera Andaluza a División de Honor y no salen, no quieren dejar a sus clubes ahora tirados con tanto en juego. Los buenos no quieren salir. A ver qué pasa en los próximos días y a ver qué tiene Javi finalmente".

Carta de despedida de Pedro Herrera

¡Muchas gracias xerecistas! Es lo primero que quiero decir. Gracias por hacerme sentir esta pasión, este club, y hacerme comprender que el fútbol no entiende de categorías.

Ha sido una decisión difícil y dura, pero por mucho que este aquí desde el primer día y sienta esto como algo que también me pertenece como a vosotros, no quiere decir que me tenga que quedar agarrado a mi puesto en la plantilla. Cuando no te sientes importante ni válido en lo que haces, lo mejor es dar un paso al lado y no por eso hay que salir dando pataletas. Me enseñaron que es de bien nacido ser agradecido y así es como le estoy al Xerez.

Soy consciente que vine como máximo goleador de categorías superiores a las que hemos competido y que no cumplí con las expectativas. No me fue nada fácil adaptarme a eso, pero creo que conforme han ido pasando las temporadas he ido asentándome y entendiendo la idiosincrasia de este club tan especial e importante, hasta el punto de ser este el año que mejor me encuentro y con más confianza.

Hay muchos que me dicen que me equivoqué al venir aquí a jugar en la última categoría en mi temporada más importante, pero por mucho que les explique nunca entenderán lo feliz que me he sentido aquí durante estos cuatro años que me han hecho crecer como futbolista y como persona.

Agradecer a todas las personas que componen el club, especialmente a Salva Galván, Hermi y José Antonio Pérez-Rendón, a todos los cuerpos técnicos que han pasado por aquí por todo lo que me enseñaron, directivos, medios de comunicación y, por su puesto, a mis compañeros, muchos de ellos amigos y personas que apostaron todo por este club y que merecen el máximo respeto y admiración por mi parte, animarles a que sigan luchando hasta el final y que si en algún momento olvidan lo que se puede sentir por este club, miren a su utilero, José Granados, y se darán cuenta de lo que es capaz de hacer una persona por su equipo.

El xerecismo no es para contarlo, es para vivirlo. Una vez que lo sientes, te atrapa. Ojalá nunca pueda escapar de este sentimiento porque no nací xerecista, pero azulino moriré.

¡¡¡Forza Xerez!!!