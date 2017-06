El XDFC admite su interés por José Pérez Herrera

El adiós del Arcos a sus opciones de dar el salto a Segunda B el pasado domingo tras caer en la segunda eliminatoria de la fase de ascenso en el Barbadillo frente al Ontinyent ha hecho subir enteros al interés del Xerez DFC por colocar al técnico jerezano José Pérez Herrera al frente del nuevo proyecto que la entidad encara con Rafael Coca ya al frente de la nave como presidente.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, no esconde su admiración tanto por José Pérez como por su segundo Dani Herrera pero también tiene los pies en el suelo y sabe que su posible contratación no sería nada fácil. De entrada, al jerezano, con tres fases de ascenso a Segunda B de forma consecutiva y un ascenso el pasado curso con el Atlético Sanluqueño, no le faltan ofertas ni de Tercera ni de Segunda B.

Con todo demasiado reciente, Pérez Herrera prefiere no pronunciarse sobre su futuro porque "aún es pronto y el golpe fue duro. Hay que asimilar todo lo que nos ha sucedido, aunque esto es fútbol y toca levantarse lo antes posible. Mis jugadores lo han dado todo y me siento orgulloso de ellos. Qué puede pasar todavía no lo sé. Por otro lado, qué duda cabe que a todo el mundo le gustaría entrenar al equipo de su ciudad. En estos momentos, el fútbol en Jerez está dividido y la situación es difícil. Por un lado, está el Xerez DFC, que desde que se fundó intenta convertirse en el club del futuro y que está haciendo las cosas bien y, por otro está el Xerez de toda la vida que va a militar en Tercera. Como he comentado antes, tengo que valorar muchas cosas y todo lo que podría conllevar una decisión de ese tipo. En estos momentos, no tengo nada claro".

Villegas, por su parte, confiesa: "Tengo varios candidatos y José Pérez Herrera es uno de ellos pero quiero que quede clara una cosa. Yo soy un hombre de fútbol y desde pequeño me enseñaron a respetar a los rivales. Me queda mucho por aprender pero no voy a faltar al respeto a ningún club. José y su segundo son amigos míos y no les voy a descubrir. Es una de mis opciones pero no puedo decir nada más porque hasta el domingo se estaba jugando el ascenso a Segunda B, que ojalá hubiese conseguido porque es un gran entrenador y ha hecho una temporada excepcional. Me he reunido con varios entrenadores y con él lo haré también. Tengo cuatro o cinco opciones y él es una de ellas. Me gustaría cerrar la contratación del entrenador cuanto antes, pero hay tiempo y no podemos precipitarnos, no podemos fichar por fichar ni al entrenador ni a los jugadores tampoco".

En cuanto a la plantilla, también tiene claro que "la configuración va a depender del entrenador que venga, eso es lo primero, aunque si llega alguna buena opción para fichar lo podríamos hacer. He hablado con mis compañeros y les he explicado mi nueva situación porque no tengo ningún problema ni los voy a tener con ellos. Les dije que no podía comentarles nada a ninguno porque no tengo aún entrenador, no puedo renovar ni a echar a nadie mientras no sepa qué opina el nuevo técnico de ellos. Eso sí, he hecho un informe de todos y se lo entregaré al entrenador que fichemos. Tendremos que hablar y entre todos decidiremos qué es lo mejor para el club".

El objetivo de cara al próximo curso "debe y tiene que ser el de ascender pero el fútbol es tremendamente complicado y no siempre se consiguen los objetivos, como nos ha pasado esta temporada".

Villegas también trabaja ya en la creación del Xerez DFC B porque "lo he defendido desde el primer momento, considero que tiene que haber un filial como el que ha tenido el Xerez de toda la vida, que nos sirva como trampolín para la primera plantilla. Yo me formé en el Xerez B y me gustaría que esa experiencia se cree en nuestra entidad. Es prioritario".

Por último, el flamante director deportivo azulino ya tiene asumido también que su adiós al fútbol activo le ha llegado: "Es duro porque la portería es y ha sido mi vida pero la decisión está tomada, no hay marcha atrás".