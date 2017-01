El XDFC ya no tendrá que pagar por Chapín al entrar en convocatoria

El Xerez DFC ya no tendrá que pagar por utilizar el estadio Chapín al entrar en vigor la convocatoria 2016-17, en la que como en su día anunció Laura Álvarez, delegada de Deportes, tiene cabida el estadio municipal. Por tanto, los equipos que utilicen el estadio por asignación en la convocatoria de uso de instalaciones no tendrán que hacer frente a las tasas establecidas.

Por tanto, el Xerez DFC, que ha sido asignado a Chapín, ya no tendrá que pagar por jugar sus partidos en el estadio, lo que sin duda supondrá un importante ahorro para las arcas de la entidad. Eso sí, el club azulino tendrá que hacerse cargo de los costes de la limpieza del estadio y de la seguridad privada en cada encuentro.

En su día, Laura Álvarez ya avanzó que Chapín entraría en convocatoria "porque queremos ayudar al deporte de la ciudad, no queremos un estadio con unas tasas que no se puedan abonar. No habrá que pagar tasas por utilizarlo propiamente dicho, lo que no significa que se juegue gratis en el estadio. Se puede asignar el campo a cualquier club que lo pueda solicitar y que cumpla con los requisitos, asumiendo los costes de vigilancia, limpieza y seguridad. Con esa medida se evitan esas tasas tan enormes, teníamos una instalación extraordinaria que no se podía utilizar por todos".