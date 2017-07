El XDFC, a por un pequeño gesto para un gran sueño

'los grandes sueños comienzan con un pequeño gesto'. El Xerez Deportivo FC presentó ayer la campaña de abonos para la temporada 2017-2018 bajo ese atractivo lema. Arranca el lunes tanto para las renovaciones como para las nuevas altas. El club azulino intenta volver a a ilusionar a todos los aficionados xerecistas después del desencanto vivido en la recta final del pasado curso tras no lograr el ascenso a Tercera División y confía ahora en la respuesta de al menos los 3.500 incondicionales de la última temporada.

Los mismos precios del anterior ejercicio y el hecho de que Edu Villegas haya configurado para Pepe Masegosa una plantilla bastante competitiva, con refuerzos de mucho nivel -Camacho, Adri, Jorge Herrero, Adrián Martín o Antonio Bello-, pueden actuar como gancho en unos hinchas que se basan más en sentimientos que en la categoría en la que milita su equipo. La entidad, por la experiencia de la temporada pasada, sabe que es fundamental que el equipo se sienta arropado en Chapín para lograr el objetivo de ascender a Tercera. El año pasado el Municipal no fue casi nunca el fortín que debió ser y a los xerecistas se les escaparon puntos que le terminaron costando el ascenso.

Las localidades de los actuales socios estarán reservadas hasta el viernes día 25 de agosto y a partir del 28 quedarán libres todos aquellos asientos que no hayan sido reservados.

Los abonos cuestan desde los 150 euros del carnet Premium adulto hasta los tres euros de bebé. Juveniles se considerarán a las personas nacidas entre los años 1997 y 2002; infantiles, los años 2003 y 2012; y bebé en el año 2013 o posteriores.

Los cambios de ubicación se podrán realizar en cualquier momento, siempre y cuando esté libre la localidad que se quiera ocupar. De lo contrario, el abonado tendrá que esperar hasta el lunes 28 de agosto para ver si algún asiento ha sido liberado. Tanto las renovaciones como las altas nuevas se llevarán a cabo en la oficina del club, en el Edificio Jerez 2002, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 por la mañana y de 18:00 a 21:00 por la tarde.

El XDFC ha puesto en marcha, igualmente, un incentivo para los socios y a todos los que consigan nuevas altas de adultos se les premiará con bonos que podrán ser canjeados en la tienda del club por ropa oficial. Los bonos serán acumulables y su importe dependerá de la zona del campo de la nueva alta: Tribuna, 15 euros; Preferencia, 10 euros y Gol Sur, 5 euros. Deberán ser canjeados antes del 30 de septiembre.

Aquellos socios que lo soliciten o lo deseen también pueden sacarse el carnet de asociado a través de la web del club. www.xerezdeportivofc.com.

Por último, reseñar que también estarán disponibles a partir del lunes los carnets de cantera, fútbol sala y Al-Ándalus por 20, 25 y 3 euros, respectivamente.

Rafael Coca, presidente de la entidad, fue el encargado de presentar el acto en el restaurante 'El Chicharón' de la calle Consistorio. En primer lugar, y antes de ofrecer todos los detalles de la campaña, quiso agradecer a "Matías Aguilar, directivo de la anterior junta, la ayuda que nos está prestando porque es él quien está haciendo todo el mantenimiento del 'software' de la campaña. Con este tipo de colaboraciones es como se hace club, no hace falta pertenecer a otra candidatura, todos somos Xerez".

Coca, a la hora de hablar de los socios, se volvió a referir "a la anécdota de los aficionados del Manchester que se prestaron voluntarios a quitar la nieve del campo. A nuestros socios, como dueños del club que son, no le tengo que decir nada porque ya hace un mes se presentaron más de mil a votar con todo el calor que hacía y no todos podían hacerlo y la semana pasada volvieron a acudir en masa a la asamblea a escucharnos. En esta tercera ocasión que necesitamos su presencia seguro que vuelven a responder porque este es su club y hay que tener en cuenta que cuantos más socios seamos más factible será subir todos los escalones que tenemos por delante. Como mínimo, tenemos el reto de mantener el número de socios de la pasada campaña, aunque también tenemos como reto aumentar el número e ir recuperando a todos esos aficionados que han ido abandonando el proyecto año tras año. Vamos a intentar que con los éxitos deportivos, la plantilla que ha configurado Edu Villegas es muy importante, podamos promover la integración de los socios para conseguir el ascenso, que es el reto que nos hemos marcado".

Por su parte, Sebastián Alonso de Medina fue el encargado de ofrecer todos los datos de la campaña y destacó: "Hemos respetado los precios y la campaña arranca el lunes tanto para las renovaciones como para las nuevas altas, que esperamos sean muchas. De todos, los Premium, que son los que verdaderamente ayudan al club, tendrán acceso gratis a los dos medio días del club y también esperamos tener muchas altas de bebés porque en ellos está el futuro. Esperamos que a partir del lunes Chapín se llene no sólo con nuestros jugadores, también con nuestros aficionados".