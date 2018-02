El XDFC pierde a Marrufo por al menos tres semanas

Mientras, Pepe Masegosa estará muy pendiente durante los próximos días de la evolución de Álvaro, que ya no pudo entrar el domingo en la lista para Cartaya por culpa de unos problemas en el pie. El lateral podría tener alguna fisura en uno de los metatarsianos, está pendiente de nuevas pruebas y ayer no se ejercitó junto al resto de sus compañeros.

La ausencia de David Marrufo en la portería no será la única de los xerecistas de cara al partido del domingo por la tarde en Chapín ante el San José, ya que Javi Tamayo vio la quinta cartulina amarilla en Cartaya y se va a perder este compromiso por acumulación de amonestaciones. Con esa baja, las puertas de la titularidad se le abren a Álex Expósito, el otro ariete azulino.

Ahora, el técnico azulino tendrá que tirar de uno de los cancerberos del equipo juvenil de Liga Nacional. De hecho, ya a ayer por la tarde se ejercitaron a sus órdenes en el Anexo tres de los cuatro porteros de los dos conjuntos juveniles. Miguel Ángel Bazo 'Nene', del juvenil A, y Antonio Cazalla y Pablo Domínguez, del juvenil B, trabajaron a las órdenes de José Luis González. No estuvo en la sesión de entrenamientos César Ramón Gómez, el otro portero del juvenil A.

David Marrufo, portero del Xerez Deportivo FC, se lesionó en el entrenamiento del pasado lunes en el Anexo de Chapín, sufre un esguince de tobillo y estará unas tres semanas de baja. El joven meta jerezano, suplente de Camacho, no ha tenido la oportunidad de debutar en Liga pero ha entrado en todas las convocatorias del entrenador Pepe Masegosa hasta el momento.

Chemi dimite como entrenador de la Valverdeña

José Domingo López 'Chemi' ha anunciado su dimisión como entrenador de la Olímpica Valverdeña, una decisión que toma tras verse "incapaz" de controlar a un vestuario que "manda más" que él y con "el apoyo de la directiva". Chemi no se ha escondido y ha señalado, en declaraciones a Radio Valverde Cadena Ser, que "claramente los jugadores me han hecho la cama, aunque no es la primera vez, ya que Marco Fernández, el año pasado, atravesó por la misma situación". Chemi llegó al club a mediados del pasado mes de diciembre para ocupar el puesto de Juan Carlos Camacho, que se marchó a Málaga por motivos laborales. La Olímpica, que ha perdido sus cuatro últimos partidos, es 14ª con 22 puntos en 21 jornadas (6 victorias, 4 empates y 11 derrotas).