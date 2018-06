Al XDFC sólo le resta negociar con Cuenca

El Xerez DFC ha cerrado una semana intensa de negociaciones. El club ha anunciado la continuidad de Padilla, Camacho y Javi Tamayo, las bajas de Adrián Martín, Bonomo, Aziz, Álvaro y Álex Expósito y la contratación del atacante Javi Casares. La plantilla va tomando cuerpo pero aún le faltan retoques y la incorporación de futbolistas sub 23.

De momento, el único jugador del plantel que no ha pasado por el club para conocer su situación y negociar su futuro es el atacante Carlos Cuenca, máximo goleador del equipo la pasada campaña con una docena de goles, uno más que Javi Tamayo, que terminó con once, y tres más que Antonio Bello, tercero con nueve.

Edu Villegas, director deportivo azulino, ha mantenido ya contactos con la totalidad de la plantilla y está pendiente, además de lo que suceda con Cuenca, de las negociaciones con el central chipionero Joaqui. El club ha realizado al defensa una propuesta para continuar y, de momento, las posturas están lejanas por lo que en los próximos días se sabrá si continúa o decide no aceptar el ofrecimiento xerecista.

Joaqui llegó a la entidad azulina a finales de enero de 2017 procedente del Sanluqueño, que entonces militaba en Segunda B, para ponerse a las órdenes de Juan Antonio y esta campaña ha disputado 22 encuentros, 19 como titular, ya que a principios de la temporada tuvo que pasar por quirófano por problemas renales.

En el capítulo de fichajes, la dirección deportiva está volcada en la contratación tanto de jugadores jerezanos contrastados como de sub 23, ya que en Tercera el plantel no puede contar con más de 16 futbolistas con más de 23 años. En estos momentos, sólo ocupa plaza sub 23 el guardameta Marrufo.

En las últimas horas, los nombres de futbolistas como Marcelo Villaça, lateral del Atlético Sanluqueño, Sergio Nárvaez, Adri Cuevas o Álex Colorado están sonando con fuerza.

De todos ellos, el jugador del Atleti, defensa por el que ya se interesó Edu Villegas el pasado mes de diciembre, es el que más cerca está de vestir la camiseta azulina la próxima temporada.

Con el resto de jugadores, la dirección deportiva azulina ha mantenido contactos y los futbolistas conocen ya las propuestas. Adri Cuevas, en principio, la ha rechazado, ya que su intención es la de jugar al menos en Segunda B o marcharse fuera de España.