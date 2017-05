El XDFC, ante su última oportunidad

Más información El turno de los avales para la candidadura de Coca, esta tarde

El Xerez DFC comenzó ayer a preparar su cita en La Palma, la última bala que le queda en la recámara para no perder sin sus remotas opciones de ascenso. Todo lo que no sea sumar los tres puntos en el Municipal dejaría a los de Juanlu Aguilocho prácticamente fuera de la lucha. Con 56 puntos, de perder y de ganar alguno de los tres equipos que se encuentran por encima en la tabla con 62 tendría que esperar al milagro de una serie de resultados complicados con tres encuentros más por disputarse.

Los xerecistas recuperan para este partido a Guille y Álex Padilla, que no pudieron medirse al Rota por sanción, pero no estará Joaqui, que va a ser castigado con un choque por acumulación de amonestaciones.

El Xerez DFC se va a encontrar en el Municipal a un La Palma que durante toda la temporada se ha mostrado fuerte en casa y que ha ido de menos a más, aunque finalmente su buena segunda parte de competición no le ha llegado para meterse de lleno en la pelea por el ascenso. Su derrota de la pasada semana en el Ramón de Carranza ante el Cádiz B (4-1) les dejó sin un reto que por momentos tuvieron más cerca de lo que creían.

El equipo de Alfaro, descarado y que ha ido creciendo poco a poco, es sexto con sólo dos puntos menos que los xerecistas, 54, ha ganado como anfitrión diez encuentros, ha empatado dos y perdido en cinco ocasiones. La última vez que cedieron los tres puntos en casa fue ante el UP Viso el 19 de marzo (jornada 29ª), al caer por 0-1, pero con anterioridad no perdían desde el 4 de diciembre cuando el intratable Cádiz B le superó por 1-2.

En la primera vuelta en Chapín, ya con Juan Antonio Sánchez Franzón en el banquillo, los onubenses realizaron un buen partido y se llevaron un punto después de ir perdiendo por 0-2 y colocarse 2-3 en el marcador.

Javi Tamayo, delantero azulino que se rompió parcialmente el ligamento cruzado de su rodilla derecha ante el San Juan conocerá el día que debe pasar por quirófano el próximo miércoles día 10. El ariete tiene ese día consulta con el traumatólogo, que le ofrecerá las alternativas posibles.

Tamayo explica que "el tiempo pasa demasiado lento y yo lo que quiero es que pase todo cuanto antes y lo más rápido posible. No me había lesionado nunca en mi carrera y ahora lo hago a lo grande, me parto el cruzado. A ver si me operan cuanto antes y puedo comenzar la rehabilitación y pensar en volver. Es duro pero no me queda otra. En el mundo del fútbol pasan estas cosas y me ha tocado a mí en la fase más importante de la temporada, me hubiese gustado estar bien para ayudar al equipo y a mis compañeros".

Por otro lado, apuntar que el Xerez Deportivo FC le ha solicitado al cartaya adelantar el partido correspondiente a la jornada 36ª que tendría que disputarse en Chapín el fin de semana de la Feria. La intención de la entidad azulina es la de jugarlo el viernes por la noche pero el club onubense aún no le ha respondido. En caso de no poder fijar el choque para el viernes, intentarían disputarlo el sábado por la tarde.