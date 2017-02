Xerez DFC y Viso, firmes atrás

El Xerez Deportivo FC afronta el domingo una complicada salida para medirse en el Municipal de San Sebastián (16:45) al UP Viso, un rival que después de pasar un momento bastante delicado en el primer tramo de competición le ha tomado el pulso a la categoría, se ha adaptado bastante bien y presenta unos excelentes números en las últimas jornadas.

Al margen de su trayectoria -ha perdido sólo un partido de los ocho últimos disputados-, ha mejorado bastante en defensa y sólo ha encajado 22 tantos en lo que va de campaña, los mismos que la escuadra de Juan Antonio. En estos momentos, ambos conjuntos son de los más fiables de División de Honor en esa faceta. Comparten la cuarta plaza con Ciudad de Lucena y Cartaya y sólo son superados por el líder Cádiz B, que ha encajado 16 y Pozoblanco y Salerm Puente Genil, con 17.

Sin embargo, en lo que a ataque se refiere hay una diferencia abismal entre uno y otro y es el factor que deben aprovechar los xerecistas, su pegada. Han anotado hasta ahora 40 goles -sólo son superados por el Cádiz B (45)- mientras que su rival ha materializado 25, nada más y nada menos que 15 tantos menos.

Además, los sevillanos en casa, de los once choques que han disputado, han ganado cuatro (Chiclana, Almodóvar, Olímpica Valverdeña y Lora), han empatado tres (Cádiz B, La Palma y San José) y perdido cuatro (Ciudad de Lucena, Puente Genil, Pozoblanco y Roteña). Los azulinos son mucho mejores también como visitantes, con seis triunfos, cuatro empates y sólo dos derrotas.

La mayor parte de los entrenadores le dan mucha importancia a dejar la portería a cero para asegurarse al menos no perder. Los azulinos han conseguido no recibir goles esta temporada en las 23 jornadas disputadas en nueve oportunidades, dos con Dani Pendín y siete con Juan Antonio y de esas nueve jornadas, en una oportunidad defendió el portal xerecista Iván Ares y no sirvió para ganar -Pinzón en la primera vuelta 0-0-, y ocho, Edu Villegas. Lo logró en Chiclana (0-2), ante el Ciudad de Lucena en el Navarro Flores de Rota por la resiembra de Chapín (5-0), San Juan (0-1), San Puente Genil también en el Navarro Flores (1-0), Cartaya (0-0), Pozoblanco (2-0) y Pinzón (3-0).

Dani Pendín dejó al equipo en la décima plaza con 13 puntos, 14 tantos a favor y 11 en contra en la décima jornada y con Juan Antonio Sánchez Franzón -sin contabilizar el partido que el equipo ganó al Estrella San Agustín con José Luis González por 2-4-, está tercero en doce jornadas, en las que ha recibido 9 goles y marcado 22, mejorando los registros que presentaba el técnico argentino.

Los números están a favor de los xerecistas, que intentarán encadenar su tercera victoria seguida para mantener la tercera plaza o incluso colocarse segundos.