En el Xerez DFC no se descartan más fichajes

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez Deportivo FC, no descarta que el club azulino se refuerce con nuevos fichajes pese a que uno de los dos objetivos, Sergio Narváez, prefirió firmar por El Ejido, de Segunda División B, y el otro, Adri Cuevas, parece que también acabará recalando en la categoría de bronce del fútbol español.

Por eso, pese a que el capítulo de refuerzos está complicado, el entrenador isleño no escondía que "se está intentando. Lo que pasa es que nosotros había dos futbolistas en los que teníamos mucha fe, Sergio Narváez y Adri Cuevas, y ninguna de las dos cosas se puede hacer. Pero bueno, hay otras cosas también que a lo mejor, por ejemplo, quizá no sean tan conocidas aquí como estos dos futbolistas, porque estos dos son de Jerez, y que se puedan hacer. De todas maneras, el tema está complicado porque es verdad que nosotros prácticamente con el fichaje de Joaqui y si se hubiera hecho lo de Sergio y lo de Adri Cuevas, creo que hubiéramos completado bien la plantilla. Ahora, a esperar un poquito a ver qué pasa".

Juan Antonio puede referirse a que el 31 de enero se acaba el plazo de fichajes en Segunda B y Tercera, y si hay jugadores que se queden sin equipo puedan ponerse a tiro del Xerez DFC.

Sea como fuere, el preparador isleño suscribía las palabras del director deportivo sobre Sergio Narváez, cuyo fichaje se esfumó cuando parecía atado. En la rueda de prensa de ayer en Indoor Jerez, Juan Antonio explicaba que "he escuchado las declaraciones de Juan Carlos (Ramírez) y estoy totalmente de acuerdo con él porque a mí se me informa que el tema está prácticamente cerrado. Es decir, que el futbolista ha llegado a un acuerdo y que prácticamente le quedaba rescindir allí en Socuéllamos y que la ilusión de él era venirse para acá. Y me da la impresión de que lo que le ha molestado a Juan Carlos, aparte ya de que el tema no se ha hecho, es que se ha tenido que enterar por otras vías. Es decir, que intentó localizar a Narváez y no pudo hablar con él, y ha tenido que saber su fichaje por El Ejido por otras vías. Es una pena porque para nosotros era un futbolista interesante y que nos podía haber dado un salto de calidad en esa posición".