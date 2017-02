"El Xerez DFC está jugando cada vez mejor en Chapín"

-Después de la victoria en la visita al Almodóvar ¿Qué tal ha sido la semana? ¿Cómo se presenta el partido ante el Pinzón?

-Siempre después de una victoria la semana es mucho más tranquila, mucho más cómoda. Sabemos que es un partido que puede parecer asequible por la situación clasificatoria del rival pero que como todos los partidos va a ser complicado, como igual de complicado fue el partido del domingo anterior.

-Mikel Gandarias, entrenador del Pinzón, dice que su equipo va a venir a disfrutar de Chapín sin presión ninguna...

-Cada uno utiliza sus armas a su favor: nosotros tenemos que utilizar precisamente lo que creo que ya lo estamos consiguiendo, uno poco utilizar Chapín a nuestro favor. Yo creo que el equipo cada vez está jugando mejor en Chapín y eso puede ser un arma importante a nuestro favor. Que los contrarios vengan a disfrutar me parece normal y lógico pero lo único que tenemos que hacer nosotros es mantener el ritmo que estamos manteniendo y conseguir el mayor número de victorias posible.

-Los entrenadores suelen hacer hincapié en confianza cero aunque el adversario sea el penúltimo...

-Ninguna. Ninguna confianza porque además es un equipo que es verdad que ha ganado únicamente un partido en todo el año pero ha empatado once, lo que indica que es un rival rocoso. Y después, en las tres últimas salidas ha conseguido tres empates. Entonces, es evidente que nosotros somos favoritos pero no podemos tener confianza ninguna.

-El Xerez DFC encara un tramo de partidos ante rivales más asequibles a tenor de la clasificación en los que puede meterse arriba de forma definitiva...

-Pero ya sabemos cómo es esto, esto hay que tomárselo el próximo partido nada más. Es decir, a partir de ahora. Lo único que podemos pensar esta semana es en el partido este. Hombre, probablemente si somos capaces de ganar es probable que nos metamos en ascenso. Entonces, a partir de ahí a intentar hacer un colchón de puntos importante para el tramo final del campeonato.

-¿Guille estará en condiciones de jugar el domingo?

-Muy complicado porque es un riesgo. Guille es un futbolista que anda bien y quizá después de tener un problema el otro día, quizá sea excesivamente arriesgado utilizarlo. Vamos a esperar de todas maneras hasta último momento pero ahora mismo lo veo complicado.

-Quitando al delantero y al recuperar a Borja Perea y a Álvaro Ramírez, no hay más bajas...

-Ahora mismo no hay problemas; tiene un pequeño problema en un gemelo Javi Tamayo pero creo que no va a ser importante. Ahora el equipo está en buena disposición, es verdad que tenemos varios jugadores con la advertencia de suspensión pero es verdad también que estamos teniendo la fortuna de que están cayendo poco a poco; es decir, que no están cayendo todos de una vez. Ojalá continuemos un poco en esta línea. Borja y Álvaro vuelven y esta semana, con la duda de Guille, creo que podemos contar prácticamente con todo el mundo porque Enrique Olmo está entrenando ya con cierta normalidad.

-El Comité de Competición mantiene la sanción de un punto por incidentes, lo que más de uno esperaba o temía...

-Sí, la verdad es que es jodido porque es lo que yo comenté aquella vez que se está confirmando: si no nos hubieran quitado el punto ese estaríamos los cuartos y en vez de estar a dos puntos del ascenso estaríamos a uno. La gente puede decir que yo soy muy reiterativo con este tema pero es que es un tema que me preocupa mucho cuando hay tantísima igualdad, porque si hubiera una ventaja de puntos importante... Pero aquí me da a mí la impresión de que te vas a jugar todo en una distancia mínima de puntos y es complicado con cualquier punto que te quiten. Pero es verdad que tenía pocas esperanzas de que la quitaran.

-¿Cree que hay opciones de que un nuevo recurso prospere tal y como está estudiando la directiva del club?

-Ellos imagino que harán lo que consideren lógico pero yo de todas maneras lo veo complicado. Pienso que cuando toman una decisión de este tipo, que es una decisión dura, yo creo que lo tienen que tener muy amasado desde el punto de vista jurídico para no volverse atrás. Yo veo muy difícil el que rectifiquen pero me parece bien que el club haga todo lo posible por intentar cambiar la situación, pero lo cierto es que yo lo veo muy difícil.