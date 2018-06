El Xerez DFC ya tiene lista de bajas

El Xerez Deportivo FC ya tiene configurada la lista de bajas y Edu Villegas, director deportivo azulino, comenzará en los próximos días a reunirse con los futbolistas para comunicarles la decisión del club. La intención de la entidad azulina es la de no demorar demasiado los contactos para que los futbolistas que no van a entrar en los planes de Pepe Masegosa de cara al curso próximo en Tercera puedan buscarse acomodo en otros clubes.

Tanto Villegas como el entrenador han analizado ya la situación del plantel y tienen claro los pasos que deben dar. Habrá bajas pero también hay futbolistas que interesan al club y el director deportivo les realizará una propuesta para continuar.

La contratación de jugadores sub 23 es uno de los frentes que tiene abiertos Villegas, ya que la plantilla del próximo curso no podrá estar compuesta ni por más de 23 jugadores ni por más de 16 con más de 23 años.

Una de las apuestas del club con vistas al futuro el pasado curso fue el extremo marroquí Aziz El Ahrach, con veinte años y que firmó por dos temporadas. El rendimiento del jugador, que ha estado bastante tiempo lesionado y no llegó a disputar ningún encuentro como titular, no ha sido el esperado, se marchó a falta de un par de jornadas para el final de Liga y no va a volver, pese a la campaña que aún le restaba por cumplir.

Los técnicos manejan un amplio abanico de opciones de jugadores jóvenes en distintas posiciones y en función de las renovaciones y las salidas se decantarán por unos u otros.

La situación del guardameta David Marrufo, que es sub 23 todavía, es otro tema que la dirección deportiva debe solventar. El portero, que esta temporada disputó los dos últimos encuentros de Liga -Montilla y Coria- una vez logrado el ascenso, podría seguir como hasta ahora o bien entrenar con el primer equipo a las órdenes de Pepe Masegosa pero jugar con el filial de Francis.

En estos momentos, la plantilla azulina cuenta con seis jugadores con contrato en vigor, Camacho, Adri Rodríguez, Antonio Bello, Jorge Herrero y Heredia más Javi Casares, que se ha convertido en el primer fichaje, y con dos futbolistas más que tenían el compromiso de renovar en caso de ascenso, Manu Lebrón y Sergio Iglesias.