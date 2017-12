El Xerez DFC juega mañana el 'Encuentro de la Universidad'

El Rectorado de la UCA acogía ayer la presentación del 'XI Encuentro de Fútbol Universidad de Cádiz', partido amistoso que disputarán la UD Roteña y el Xerez DFC mañana jueves a las 18:00 horas en el Complejo Deportivo del campus de Puerto Real. El acto ha estado presidido por el director del Aula de Fútbol UCA, David Almorza, que estuvo acompañado en la mesa por los directores técnicos de los equipos, Rafael Díaz (UD Roteña) y Edu Villegas (Xerez DFC), y por el técnico del área de Deportes, Juan Carlos Gálvez.

David Almorza excusó la ausencia de la vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Universitaria y Servicios, Teresa García Valderrama, por motivos de agenda y dio la bienvenida institucional a los participantes, así como el agradecimiento público por sumarse a una cita donde "incluyendo esta edición, catorce equipos distintos han aceptado la invitación de la universidad y en la que no importa el resultado, sino la deportividad, el respeto y valores similares. En su momento se acordó no llamar a esta propuesta ni torneo ni campeonato, sino encuentro, por su condición igualitaria. De este modo, los dos equipos recibirán idéntico trofeo y, además, antes de que comience el partido; no al final, porque no hay ganador".

La entrada al partido es libre y los clubes firman alianzas con el Aula de Fútbol de la UCA

Por su parte, los representantes de los clubes (que participan por primera vez en los Encuentros) agradecieron la llamada y confianza de la UCA y se comprometieron a ofrecer un vistoso partido de fútbol. También señalaron la amistad que une a ambos clubes históricamente.

Edu Villegas, director deportivo azulino, subrayaba que "para el Xerez es un honor y un privilegio participar en este torneo. Somos un equipo que siempre se implica en todo tipo de actos solidarios y deportivos y esperemos que el jueves disfrutaremos de un bonito partido. Además, nos enfrentaremos a un club amigo como la Roteña, al que le estamos muy agradecidos por todo el trato que siempre nos brindan".

Gálvez, por su parte, explicó que el partido, con entrada libre para quien desee asistir, se diputaría aplicando las reglas de la 'Campaña En la UCA Juega Limpio', que premia en el resultado el fair-play. Otra novedad será la posibilidad de realizar cambios de manera continuada, sin parar el tiempo, a la manera de fútbol sala o balonmano. Al finalizar el acto, los dos clubes participantes en el encuentro suscribieron alianzas con el Aula de Fútbol de la UCA.

Esta iniciativa del área de Deportes del vicerrectorado Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios y del Aula de Fútbol UCA tiene como objetivo, coincidente con los propuestos en el II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, profundizar en el acercamiento de la UCA a la sociedad a través de diversos ámbitos, en este caso el deportivo, con objeto de estrechar lazos con clubes representativos de la provincia. Asimismo, pretende dar a conocer las instalaciones deportivas universitarias, que están disponibles y abiertas para toda la sociedad.