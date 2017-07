El Xerez DFC hace oficial el fichaje del atacante Bello

El Xerez DFC hizo ayer oficial lo que era un secreto a voces, la contratación por al menos tres temporadas de Antonio Bello (Medina Sidonia, 1985), otro refuerzo de lujo para jugar en División de Honor. Edu Villegas, director deportivo azulino, ha logrado convencer al atacante para que forme parte del proyecto de la entidad azulina. De hecho, Bello ha rechazado ofrecimientos de superior categoría, entre ellos uno del Xerez Deportivo, porque le ha convencido más la apuesta del XDFC tanto a nivel deportivo como económico.

Bello es la quinta incorporación xerecista. Se une a las del guardameta Camacho, la del central Adri Rodríguez, la del lateral Sergio Iglesias y la del centrocampista Jorge Herrero.

El Arcos también se interesa por la situación de Goma, que sigue sin tener claro continuar

El atacante, que se encuentra de vacaciones fuera de Jerez en estos momentos, será presentado en los próximos días y ha asegurado a la página web del club que "Edu Villegas me ha hablado maravillas del club y del equipo que se está haciendo. Podía haber aceptado mejores ofertas en lo económico, pero me ha convencido para quedarme aquí".

Bello llega al XDFC con una amplia trayectoria tanto en Tercera como en Segunda B. Sin ir más lejos, la pasada campaña tuvo una doble experiencia. Arrancó la temporada en las filas del Jumilla, en el Grupo IV de Segunda B, y la terminó en el Ceres Negros FC de Filipinas.

Entre otros equipos, el flamante futbolista azulino ha pasado por el Pontevedra, UCAM Murcia, Alcoyano, Balompédica Linense y Jerez Industrial.

Por otro lado, Biri va a continuar en la plantilla azulina, una vez que Pepe Masegosa, técnico xerecista, ha decidido contar con sus servicios. El entrenador y el jugador azulino compartieron vestuario hace algunas temporadas y ahora está convencido de sacar el máximo rendimiento al atacante, que el pasado curso tuvo poco protagonismo, ya que no contó con demasiados minutos y, además, estuvo lesionado al principio de temporada.

En cuanto a Goma, el mediapunta sigue sin tener clara su continuidad en la entidad y en las últimas horas, al interés de la Lebrijana, se ha unido el del Arcos, también de Tercera División. El equipo de Rafa Escobar necesita jugadores sub 23 y el xerecista encaja en el perfil de futbolista que busca para completar su nueva plantilla.