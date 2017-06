El Xerez DFC también se queda sin Rafael Escobar

Rafael Escobar, uno de los entrenadores a los que el Xerez Deportivo FC había sondeado para dirigir al equipo la próxima temporada en la División de Honor, fue presentado ayer como nuevo técnico del Arcos, con lo que el club de Chapín tendrá que seguir buscando inquilino para su banquillo. En efecto, tres de los principales nombres que Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, barajaba para liderar el proyecto deportivo se han decantado por otras ofertas, como José Pérez Herrera -que entrenará al San Fernando en Segunda B- o Rafa Escobar -que dirigirá al Arcos en Tercera-, mientras que otro técnico que agradaba al ex portero azulino, Ñoño Méndez, declinó la opción de dirigir ahora al cuadro xerecista al estar todavía asimilando que no renovó en el San Fernando.

De esta forma, Villegas tendrá que ampliar el casting de entrenadores, porque Juanmi Puentenueva, que la campaña recién finalizada dirigió al Salerm Puente Genil logrando el ascenso a Tercera División, trabaja en Sevilla y el técnico de Pozoblanco tiene complicado compatibilizar su profesión con el Xerez DFC.

En cualquier caso, Edu Villegas ya ha dejado claro en más de una ocasión que prefiere tardar algo más en la contratación del entrenador antes que precipitarse y no tomar la decisión adecuada.

De esta forma, Rafael Escobar sustituye a José Manuel Pérez Herrera en el banquillo del Antonio Barbadillo. Habitual en la Balona en las últimas temporadas -ha estado en dos etapas en La Línea, la primera en Tercera y la última en Segunda B-, el entrenador cordobés salvó la pasada temporada del descenso a Los Barrios -que le ofreció la renovación-, y en su trayectoria como técnico ha dirigido a equipos como Lucentino, Lucena, Serrallo, Puerto Real o Pozoblanco, además del propio Arcos.

En efecto, Escobar iniciará su segunda etapa en el Antonio Barbadillo toda vez que ya entrenó al Arcos en la temporada 2001-02. Llegó en diciembre para sustituir a Jesús Acal, con el equipo penúltimo en Regional Preferente. Escobar debutó con empate en Barbate y llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para salvarse: para ello necesitaba ganar en Sanlúcar al descendido Algaida de Javier Manzano, pero el empate (0-0) y otros resultados adversos acabaron sellando el descenso del equipo arcense a Primera Regional. Escobar no continuó en la temporada 2002-03, en la que Miguel Ángel Rondán llegó al banquillo del Antonio Barbadillo iniciando una exitosa trayectoria con tres ascensos consecutivos que acabaría con el Arcos en Tercera División.