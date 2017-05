El Xerez DFC no tira la toalla (2-3)

Apurada y emocionante victoria la del Xerez Deportivo FC, que sigue a seis puntos del tercero tras remontar a domicilio ante La Palma CF en un partido donde los visitantes fueron infinitamente mejor equipo que su rival y en el que pudieron incluso hasta golear pero en el que sin embargo acabaron con el corazón en la boca y dando gracias a la diosa fortuna, pues la última acción del choque antes de que el colegiado pitara el final fue un remate al travesaño de los locales, un conjunto mucho más básico que su oponente pero que a punto estuvo de sumar un punto en cinco minutos finales de balonazos al área.

El partido del Xerez DFC fue bueno en líneas generales pero sin duda no fue completo, ni mucho menos: para empezar, saltó a la hierba artifical del Municipal de La Palma totalmente dormido. Acaso noqueado por el fuerte sol, comenzó el juego a un ritmo lento y cansino, en todo caso bien distinto al de La Palma, porque a los locales se les pueden poner muchos peros a su fútbol pero no su entrega. Con ritmo brioso no tardaron en verse claras llegadas en el área foránea, al Xerez DFC no le duraba la pelota nada y en muchas situaciones tenerla incluso resultaba muy peligroso.

El XDFC tiene muchas ocasiones y La Palma se topa con el larguero en la última jugada

Pasado el minuto diez se produce el enésimo robo en la salida de balón, en esta ocasión a Álvaro Ramírez cerca del área junto a la línea de banda, lo que significa un balón colgado a la cocina desde el costado izquierdo y Juanjo se adelanta en el primer palo para meter la cabeza ante una zaga al ralentí y marcar por alto frente a un portero vendido.

Sin embargo, el Xerez DFC reaccionó bien al tanto encajado y dando una respuesta de equipo grande metió un par de velocidades más y buscó su juego de toque y toque. En pocos minutos lo encontró y llegado el veinte ya dominaba con puño de hierro, pero tratando el cuero con guante de seda para someter a su rival a base de circulación y encajonarlo en su parcela de campo.

Al poco pudo verse la igualada en un disparo de Cuena, segundos más tarde Barba certificaba el gol. Álvaro Ramírez la pone al segundo palo, Guille la devuelve al punto de penalti y la pelota le cae a Barba entre el barullo de jugadores blancos y azules para marcar por arriba con su pierna derecha.

El empate metió el miedo en el cuerpo a La Palma, que a partir de entonces sería todo precauciones y contención, limitándose simplemente a despejar por las bravas todo lo que le llegaba a su área; el problema es que muchas veces eran sus jugadores los que no llegaban a interceptar el juego hilvanado y vertical.

El Xerez Deportivo FC pudo remontar antes del descanso, en el primer minuto tras el paso por los vestuarios con una muy buena de Cuenca y también después antes de que se viera el segundo visitante pasada la hora de juego. Álvaro la pone desde la derecha, Barba la prolonga y Caballero llega al segundo palo en carrera con todo a favor para remacharla a la red. Sin tiempo para respirar, La Palma encajó el tercero, un gran gol de Álvaro Ramírez controlando perfecto, recortando a su par junto a la línea de fondo para internarse en el área en diagonal y soltar un disparo con la zurda raso y ajustado que el portero local se comió por el palo corto.

De ahí al final rondó el cuarto en varias acciones, también el quinto y el ..., pero en los cinco últimos minutos, La Palma comenzó el bombardeo aéreo y el XDFC se empequeñeció. En el descuento Manolo Suárez marcó de rebote y en dudosa posición y segundos más tarde, instantes previos al final, el travesaño repelía otra jugada embarullada.