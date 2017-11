Zafra: "El XDFC es un rival duro, el mejor equipo de la categoría"

El Pérez Ureba de Conil albergará el domingo (16:30) uno de esos partidos que nadie se quiere peder. Se medirán dos de los mejores equipos del categoría con la clasificación en la mano y con el liderato en juego. El Xerez DFC, primero con 26 puntos, tendrá que rendir visita al segundo, el Conil, que tiene 23, y que en su feudo se está mostrando bastante fuerte. Junto al propio cuadro azulino y al Isla Cristina no ha perdido aún. Conileños y xerecistas lucharán por el liderato. Si los de Pepe Masegosa puntúan seguirán al frente de la tabla pero si pierden volverán a segundos, con los mismos puntos que los amarillos pero con peor diferencia de goles. En estos momentos, los dos tienen más 12.

Francisco Javier Zafra es el técnico del Conil y el director de una orquesta que en este primer tramo de Liga está interpretando de maravillas la partitura que ha entregado a sus futbolistas. Y es que el roteño, después de su experiencia en los últimos años, lo tiene claro: "En estas categorías o compites o no tienes nada que hacer. Ese es el mensaje que le transmito a mis jugadores. Les digo que lo importante es competir y ser intensos y que luego cada uno intente aportar la calidad que también tienen, claro. El que piense que se le va a ganar al contrario por el nombre se equivoca seguro, es evidente".

Está satisfecho con el rendimiento de su equipo hasta ahora y lamenta la derrota en Coria: "Fue un palo porque realizamos un buen partido y se nos escapó un puntito que hubiese sido muy importante para nosotros ya en el descuento, nos ganaron después de hacer un gran esfuerzo en un campo difícil. Hemos empezado bien, la dinámica es positiva pero sin volvernos locos. Llevábamos ocho jornadas sin perder y esto es fútbol, hay que perder, aunque prefiero no hacerlo. La categoría es igualada y complicada y todos vamos a perder partidos, eso esta clarísimo".

Su plantilla, destaca Zafra es "compensada y competitiva y tenemos a Cornejo en un buen momento, es uno de los máximos goleadores de la categoría con nueve tantos. Habrá pólvora en el campo en uno y otro equipo".

Conoce a su rival y le preocupa "todo porque en todas las líneas tienen jugadores desequilibrantes, que son capaces de marcar diferencias y de ganarte un partido. A Camacho le tuve y es un gran portero, con experiencia; Adri da consistencia a la defensa, sabe competir; Jorge Herrero manda en el centro del campo, es muy completo, te da equilibrio, es capaz de jugar donde quiera, y arriba cualquiera de sus jugadores son desequilibrantes, ahí están Bello, Biri, Tamayo, Expósito, que también estuvo conmigo e incluso hablamos con él para venir aquí en su momento pero no podíamos ficharle tampoco por el tema económico, se nos iba de presupuesto, o Cuenca. Tienen jugadores buenos para hacer variantes todos los domingos, sale uno y entra otro y no se nota".

También el entrenador del Conil es de los que piensan que el XDFC tiene "mejor plantilla que la pasada temporada, es más compensada, una pasada, cualquier futbolista podría jugar más arriba".

El partido lo espera "complicado, duro, pero jugamos en casa y aquí estamos fuertes. Va a ser un choque igualado, parecido al del Coria, con un resultado muy justo a favor del que gane. Es difícil y, como he dicho antes, ante el mejor equipo de la categoría sin ningún tipo de dudas".

El liderato está en juego pero el preparador amarillo no quiere oír hablar de él: "Hay que ir pasito a pasito, queda un mundo, no hay que tirar cohetes. Si la Liga terminase ya, entonces sí que estaría contento pero esto tiene que cambiar muchísimo. Hay equipos fuertes que estarán arriba y aún no están y otros que igual ahora están mejor colocados y luego puede que no estén tan arriba".

Pese a la derrota en Coria en el descuento y a haber perdido el primer puesto, encaran esta cita "tremendamente motivados, quieras o no ellos son el rival a batir y es normal que todos nos motivemos. En el campo habrá muy buen ambiente, la afición seguro que se vuelca para animarnos y eso también nos tiene que ayudar. De todos modos, va a ser un partido bonito pero hay que saber manejar todos los códigos en este tipo de encuentros".