Tres altas para La Palma

El Xerez DFC afronta el partido de La Palma con un sólo reto, ganar para mantener opciones de ascenso a falta de cuatro jornadas para el final. Además, en el club tienen claro que deben terminar la Liga en la mejor posición posible por si finalmente ascienden más equipos dependiendo de lo que suceda en Tercera.

Para esta cita, fijada para las doce de la mañana en el Municipal de la localidad onubense, Juanlu Aguilocho recupera a tres futbolistas. Por un lado, tanto Guille como Álex Padilla estarán disponibles una vez cumplidas sus respectivas sanciones, aunque el lateral arrastra algunas molestias físicas y ayer no entrenó junto al resto de grupo.

Por su parte, Enrique Olmo, un jugador muy del agrado de Aguilocho, también ha superado sus problemas y tiene muchas posibilidades de entrar en la lista de convocados. De todos modos, ayer tampoco forzó la máquina en exceso en el entrenamiento que el equipo llevó a cabo en Chapín, una sesión en la que tomaron parte bastantes canteranos.

El preparador azulino sabe que su equipo se la vuelve a jugar en La Palma y califica la cita de "muy importante, ya estamos en la recta final y es lo único que nos queda, sumar, sumar y sumar, e intentar afrontar el encuentro con las máximas garantías posibles. Lo estamos preparando bien pero en el fútbol ya todos sabemos que puede suceder cualquier cosa. Ojalá se vengan los tres puntos de vuelta que sería la opción más viable para estar cerca de lo que queremos".

La Palma es el segundo máximo anotador de la categoría con 65 tantos -sólo es superado por el Cádiz B con 73- y el preparador del cuadro xerecista lo sabe y lo ha tenido muy presente a la hora de preparar el encuentro. "He visto un vídeo de ellos, he visto el partido ante el Pozoblanco de hace un mes porque quería verles como local y es un equipo que me ha gustado bastante, especialmente en la fase ofensiva. Es un equipo que tiene pegada, tiene gol. Las estadísticas dicen que están para romperse, ojalá ante nosotros no estén acertados, pero ahí están, son los máximos realizadores de la categoría por detrás del Cádiz B".

"No están -añadió- entre los tres o cuatro primeros porque encajan muchos goles, en defensa suelen tener algunos desajustes, pero arriba tienen dinamita. Ante el Pozoblanco estuvieron muy bien, tienen bastantes argumentos ofensivos, tienen jugadores desequilibrantes y con pegada. Como he comentado antes, estamos preparando el encuentro de la mejor manera posible, nosotros también tenemos nuestras armas y nuestros argumentos para intentar hacerles daño".