"Tenemos que aprender de los errores cometidos en el pasado"

-¿tiene el equipo más ganas de jugar este partido para sacarse la espina de las últimas derrotas a domicilio?

-Digamos que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado. Quizá hemos comenzado la semana excesivamente pronto, ni siquiera hemos disfrutado de la victoria del pasado domingo porque rápidamente se nos vino a la cabeza que viene un partido fuera, que la trayectoria fuera de casa no está siendo todo lo brillante que está siendo en casa y que tenemos que intentar girar esa corriente. Sí, sobre todo hay ganas de intentar hacer un buen partido y eso seguro que conlleva sacar un buen resultado. Si somos capaces de ser un equipo intenso, si somos capaces de tener la idea clara en cuanto al planteamiento de partido creo que estamos capacitados y preparados para poder ganarlo.

-Esas ganas pueden ayudar a lo que siempre pide a sus futbolistas, concentración desde el primer momento...

-Sin duda, porque las ganas están muy ligadas a la actitud, la actitud está muy ligada a la concentración... Son aspectos que llevan al final a que el jugador deba estar motivado, concentrado... Evidentemente sin mucha presión, solamente la presión necesaria para afrontar una cita importante: la justa y necesaria, no más.

-¿Tiene la impresión de que al equipo se le mira con lupa? ¿Eso puede suponer una presión añadida fuera?

-Tenemos que gestionar las cosas, esta misma pregunta en la presentación me la hiciste con Chapín. Te voy a dar la misma respuesta: vamos a hacer ese contexto como algo estimulante. Vamos a hacer Chapín como algo estimulante, atractivo para los jugadores, no como presión; pues vamos a hacer que sea algo estimulante sacar un resultado positivo fuera de casa, que no lo estamos haciendo bien o que no lo hemos hecho tan bien como en casa. Porque creo que la comparación de fuera y casa es que claro, fuera estamos mal porque es que en casa es imposible estar mejor. Claro, si comparas hay una comparación negativa. Pero yo lo voy a utilizar como un atractivo, como un reto para cambiar esa dinámica. Lo mismo que hicimos con Chapín, que se ha conseguido, vamos a intentar hacerlo fuera de casa, vamos a afrontarlo como un reto, no como una presión porque los resultados no son los esperados entre comillas.

-La salida a Cartaya parece apropiada para romper la racha, en un campo grande...

-Es un partido completamente distinto a la anterior salida: así como en El Viso necesitábamos dominar las áreas, necesitábamos ese juego aéreo, creo que aquí se puede hacer un juego más parecido a lo que venimos viendo en Chapín. Creo que nos favorece ese tipo de campo pero vamos a ver, la idea es seguir un poco en la misma línea que marcamos el domingo, esa es la idea.