Que los ascensos no paren

El Ayuntamiento de Jerez homenajeó ayer al Xerez DFC con motivo de su reciente ascenso a Tercera en un sencillo acto que transcurrió de una forma totalmente distendida. La alcaldesa, Mamen Sánchez, y la delegada de Deportes, Laura Álvarez, felicitaron al presidente, Rafael Coca, a su junta directiva así como al cuerpo técnico -Pepe Masegosa no estuvo presente porque se encontraba de viaje de regreso de Asturias- y a los jugadores.

La alcaldesa se mostró muy cercana en todo momento y dedicó palabras cariñosas tanto a los directivos como a los futbolistas, a los que pidió "volver la próxima temporada para celebrar otro ascenso, esto ya se ha convertido en una tradición. Están en Tercera División y queríamos felicitarles. Aquí siempre abrimos las puertas al deporte. Jerez está triunfando este año en el deporte porque tenemos magníficos equipos, jugadores y deportistas individuales. Estamos trabajando para mejorar las infraestructuras porque los mejores deportistas merecen las mejores instalaciones posibles y los mejores instrumentos para que puedan desarrollar su actividad deportiva".

Sánchez no pudo prometer "ayudas. Ellos saben que no vienen motivadas por lo que el Ayuntamiento quiera sino por lo que puede. Ahora, no podemos dar subvenciones y sí máxima colaboración y ayuda".

En el acto, la alcaldesa y los directivos también conversaron sobre los terrenos de la ciudad deportiva. "Es un tema que ya comentamos en un pleno que teníamos que debatir todos los grupos. Tenemos ese compromiso sobre unos terrenos que otros nunca dieron en forma real. El Partido Popular los pintó para ellos pero también para la Ciudad de la Justicia porque se los cedieron a la Junta de Andalucía y también para un colegio privado. Nosotros somos respetuosos. Ese terreno nunca se cedió y es papel mojado pero ese deseo está en el corazón y no será para la Ciudad de la Justicia. Está ahí pendiente de unos acuerdos que tienen que ser de ciudad, por eso queremos implicar a todos los grupos con la Fundación para trabajar en esa línea. Está ese terreno y existen otros".

Por último, sobre la participación de tres equipos jerezanos la próxima temporada en Tercera, XDFC, XCD y Guada, resaltó: "Es importante porque el deporte es un revulsivo económico, por eso estamos trabajando en diferentes materias pero también en otros deportes".

Por su parte, Rafael Coca, que obsequió tanto a la alcaldesa como a la delegada con una camiseta y una bufanda del equipo, no ocultó su satisfacción. "Para nosotros es un honor estar aquí y desde la directiva tengo que agradecerles el trato que están teniendo con nuestro club. Lo más importante es que un Ayuntamiento no te ponga trabas y a nosotros no nos las están poniendo. Desafortunadamente, no pueden ofrecernos subvenciones pero sí nos están ofreciendo otras posibilidades. Queremos que el feeling que hemos tenido con ellos esta temporada vaya en aumento, la verdad es que estamos contentos".