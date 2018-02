La asignatura pendiente

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, asume el margen de mejora que tiene el equipo azulino en los desplazamientos pero no quiere que los resultados fuera, malos en las últimas salidas, tapen la magnífica trayectoria del equipo en casa.

El preparador sevillano explica que "por una parte es cierto que tenemos que centrar un poco la atención en qué nos está pasando fuera de casa, porque en casa nuestra trayectoria está siendo brillante y fuera de casa no lo está siendo tanto. Tenemos que centrar un poco la atención ahí pero no toda la atención en eso. Tenemos que darle importancia, ver, analizar qué está pasando con eso pero darle importancia también a todo lo bien que se está haciendo, que son muchas cosas, porque si no sería un poco poner el foco solo en lo que va mal y por tanto perjudicar la confianza de los jugadores. Y es irreal, injusto".

Pone un ejemplo Masegosa: el Cádiz B a estas alturas de temporada la campaña anterior solo llevaba un punto más que ahora el Xerez DFC; entonces se hablaba de temporadón del filial y ahora suenan más los problemas de los azulinos a domicilio que la solvencia en Chapín: "El lunes vi un whatsapp de un amigo que me mandó un dato, que es que el Cádiz B, que hizo una temporada espectacular el año pasado, en la jornada 20 nos saca un punto a lo que nosotros hemos sacado este año. Y yo no respiro esa euforia de buena temporada. Estamos haciendo muy buena temporada, reconozco que podemos hacerla mejor y quizá sea por eso, porque muchas veces focalizamos la atención en solo los aspectos negativos, que son que no estamos sacando resultados positivos fuera de casa. Vale, pero hay otros aspectos muy importantes que se están haciendo bien que también tenemos que sacarlos. No por nada sino porque primero es injusto con respecto al jugador y segundo porque es irreal".

"A mí me da la impresión -añade Masegosa- con ese dato del lunes que quizá estemos sufriendo demasiado en cuanto a que la cosa va bien, y en el momento que hay un revés en cuanto a resultados evidentemente hay una preocupación pero tenemos que mantener un poco más esa estabilidad emocional para que los jugadores sientan esa confianza y esa autoestima alta durante toda la temporada. Porque no hay nada peor que un jugador con poca confianza, con la autoestima baja. No es el caso de que la cosa es un dessastre. Coincido en que no se puede infravalorar a los adversarios, el Xerez está claro que es un club con una progresión que va a tener seguro tremenda, es un club con una masa social detrás tremenda, con una afición histórica detrás tremenda pero no podemos cometer el gran error de infravalorar al contrario, de pensar que todo está hecho, porque ganar un partido es difícil siempre. Nosotros somos candidatos al ascenso, lo hemos dicho así desde el principio y estamos en la línea donde hay que estar. Por lo tanto, tenemos que respetar más a los contrarios y valorar más que muchas veces ganar 1-0 es ganar, y no hacer un fútbol brillante y vistoso en todo el partido a veces es normal, y a veces hay fases del juego que pueden ser brillantes.