Las bajas, protagonistas

Masegosa: "Se nos han acumulado las bajas, el partido va a ser diferente a los anteriores"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, afronta el encuentro de hoy en Lebrija con más bajas de lo esperado, tendrá que retocar el once y resalta que “se nos han acumulado todas las adversidades en la misma semana, sancionados, operados, lesionados de larga duración y el parte de guerra del último partido. Son cosas que pasan y toca sobreponerse. Espero que seamos capaces de afrontar el partido con la máxima intensidad en cuanto a las disputas, a la contundencia en las áreas y en cuanto a dominar esas fases del juego que incluyen lucha y segundas jugadas porque realmen te el campo es lo que requiere”. La cita ante los de Mendoza puede ser una prueba de fuego para el líder. En ese sentido, apunta: “Es algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora pero en el fútbol no hay nada definitivo y me explico. No pasó nada porque ganamos el domingo y parecía que iba a ser definitivo. Ganamos y todo sigue igual. Si los resultados no son los que esperamos tampoco son definitivos, toca tomárselos con más tranquilidad. Nos tenemos que tomar con tranquilidad el primer puesto y cuando venga un resultado que no sea el esperado. Es un campo para sacar unas características del equipo concretas, competición, juego aéreo o segundas jugadas, pero hasta ahí. Si no sacamos eso en este partido no pasa nada, lo sacaremos dentro de quince días”. El preparador azulino también espera “un poco la motivación extra de todos los jugadores tanto los que han estado aquí como el resto. Espero la misma motivación que la del día del San José o del Rota en casa. Por suerte o por desgracia, en los últimos años siempre he entrenado al equipo que se quiere ganar en la categoría, me pasó en el San Fernando, en el Ceuta y ahora aquí. Los jugadores de División de Honor quieren hacerlo muy bien contra el Xerez porque creen que puede suponerles un salto muy grande en su carrera pasar de sus equipos al Xerez y lo entiendo. Lo he vivido y sentido como jugador, así que el nivel de motivación quizás es un poco más alto que contra otros equipos. Al final, nosotros mismos tenemos que conservar lo que tenemos, los jugadores mismos tienen que conservar el puesto que tienen. Están en un gallito de la categoría, seguro que están en un equipo que va a progresar muchísimo en los próximos años y tienen una oportunidad para demostrar todos sus valores y su potencial. En ese duelo de motivación creo que nadie nos va a ganar”. El sevillano también lamentó la falta de acuerdo entre las directivas por el precio de las entradas. “Está bien aprovechar un momento puntual para hacer una buena taquilla pero nosotros también tenemos nuestras bazas. Esto es una negociación y cuando alguien negocia o puede ganar diez o nada y cuando alguien no gana nada ya veremos si los próximos quieren ganar diez o cinco. Aquí no sólo pierde el Xerez, fuera a veces hay que decir que no y hacernos fuertes. Si algún club es de los socios, el que más lo es es este, así que vamos a intentar mirar por ellos”.