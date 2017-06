El banquillo, todavía sin dueño

El casting para ocupar el banquillo del Xerez Deportivo FC continúa. José Pérez Herrera ya ha comunicado a Edu Villegas, director deportivo de la entidad azulina, que no acepta la oferta que le ha realizado porque quiere entrenar en superior categoría. El preparador jerezano, que se lo ha pensado bastante porque el proyecto le gustaba, ha agradecido a Edu tanto el esfuerzo a nivel económico como el ofrecimiento deportivo -le proponía tres temporadas con aumento de sueldo en función de la categoría- pero, por el momento, ha optado por no bajar a División de Honor. El todavía técnico del Arcos ha llegado a un acuerdo con el San Fernando para dirigir a la escuadra isleña la próxima campaña que será oficial en los próximos días.

Villegas destaca que "Jose, además de mi amigo, es un gran entrenador y entiendo su decisión a nivel deportivo pero teníamos la esperanza de que aceptara nuestro ofrecimiento, que era el mejor que le podíamos realizar para la categoría. El proyecto es interesante y le dábamos lo máximo que podíamos ofrecer para la categoría. Junto a él, tenemos a otros técnicos importantes en la lista y tenemos abiertos varios frentes. Primero fue Antonio Méndez, el primer entrenador con el que negociamos, el que no aceptó por motivos personales y ahora ha sido Jose. Durante todo el fin de semana estoy manteniendo contactos y reuniones y espero tenerlo todo cerrado en los primeros días de esta semana. De todos modos, lo que no queremos es precipitarnos".

Puentenueva está en la lista, es un técnico joven que encaja en el perfil que buscamos, pero hay otras opciones"

Nombres como los de Rafael Escobar o Juanmi Puentenueva también están en la lista de candidatos que la dirección deportiva xerecista maneja y así lo reconoce Edu. El primero tiene una amplia experiencia en Tercera, en equipos como Pozoblanco, el ya desaparecido Lucena, Serrallo, Los Barrios, la pasada temporada, o Balona, conjunto en el que logró sus mayores éxitos. Consiguió ascender a la Balompédica de Tercera a Segunda B y a la siguiente campaña disputó la fase de ascenso a Segunda A y cayó en Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Por su parte, Puentenueva ha disputado una fase de ascenso a Segunda B y acaba de ascender al Salerm Puente Genil a Tercera División.

Villegas resalta que "son dos entrenadores que encajan en lo que buscamos y con una trayectoria importante. Escobar es de sobras conocido en esta zona y ahí está su trabajo en todos los equipos en los que ha estado. Juanmi Puentenueva es más joven pero tiene mucha experiencia, ha ascendido con varios equipos, ha disputado una fase de ascenso a Segunda B y en el Salerm Puente Genil no hace falta que le explique a nadie lo que ha conseguido porque ha sido nuestro rival esta temporada. De todos modos, hay más opciones".