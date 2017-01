Tras la calma ha llegado la tempestad

Después de un errático inicio de Liga en el que Chapín fue más una rémora que un aliado, el Xerez Deportivo FC ganó tranquilidad escaló posiciones en la tabla con la llegada al banquillo de Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico isleño que sustituía a un Dani Pendín que no acabó de dar con la tecla y que tuvo que soltar las riendas del equipo azulino después de tres derrotas, cuatro empates y tan solo tres victorias en las primeras diez jornadas, quedando a ocho puntos de la tercera plaza. Con José Luis González en el banquillo, los jugadores reaccionaron y el XDFC fue el primero en ganar en campo del Estrella y ya con Juan Antonio y en el Navarro Flores como cobijo por la resiembra de Chapín, el equipo encadenó cinco victorias más y dos empates que le colocaron en la tercera plaza aunque el cierre de la primera vuelta fue nefasto: derrota en Conil con incidentes leves de público, que al ser reincidente le han costado al club azulino la pérdida de un punto en la clasificación, en la que ha bajado a la quinta plaza.

Pero además, la sanción ha abierto la caja de los truenos en el club, poco acostumbrado a los ruidos mediáticos por la polémica: a Juan Antonio no le gustó nada la sanción hasta el punto de plantearse su continuidad, aviso a navegantes del isleño.

En el terreno de juego, la pelea de Javi Tamayo y la contundencia de Antonio en defensa, además de la irrupción de Goma, ha sido lo mejor del equipo en una primera vuelta en la que los refuerzos del pasado verano no aportaron lo esperado: Poley y Enrique Rivas han salido por la puerta de atrás y otros recién llegados como Jesús Muñoz o Jon Erik no han tenido apenas peso específico; otras incorporaciones como Cuenca, Adri Domínguez o Álvaro Ramírez sí están dando resultado aunque, tal y como han señalado Pendín antes y Juan Antonio ahora, este Xerez DFC no es superior a nadie -inferior tampoco-, de ahí que las victorias cuesten lo suyo. Con Chapín como examen permanente, el equipo -que sigue buscando refuerzos- está en la pelea por su objetivo, el ascenso como obligación por afición y presupuesto.