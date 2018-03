Con confianza pero sin confianzas

Con nueve puntos de ventaja sobre el tercero y con la velocidad de crucero que dan siete victorias consecutivas, el Xerez Deportivo FC no tiene otro objetivo que seguir la racha y sumar el octavo triunfo seguido esta tarde, en su visita en Córdoba al colista de la clasificación, para así acudir al parón de Semana Santa con los deberes hechos y el gran objetivo, el ascenso a Tercera, visto para sentencia y encarar las siete últimas jornadas con el alirón a punto de caramelo.

En efecto, después del partido de esta tarde en Córdoba la competición tendrá dos semanas de parón y no habrá partido ni el Domingo de Ramos ni el Domingo de Resurrección, reanudándose la liga el 8 de abril con la visita del Pozoblanco a Chapín. Y el líder no quiere otra cosa que sus aficionados disfruten de la Semana Santa con la satisfacción de ver al Xerez DFC en plena racha, lo que pasa por ganar esta tarde al colista y así encadenar la octava victoria consecutiva, lo que deja a las claras el momento dulce que está atravesando el equipo de Pepe Masegosa, que ha imprimido un ritmo que solo Coria y Conil están pudiendo seguir desde bien lejos.

Así, con la confianza que da saber que se están haciendo bien las cosas, como prueban y atestiguan los siete triunfos encadenados, acude el equipo azulino a Córdoba aunque también sin confianzas por la condición de colista de su rival, ya que en el club xerecista se recuerda que en los últimos seis partidos como local no conocen la derrota: Montilla (0-0), Isla Cristina (2-0), La Palma (2-1), San Roque (0-0), Estrella (1-1) y Rota (0-0) no pudieron con los cordobeses, que no caen ante su afición desde la visita del Cartaya (2-3) a finales de noviembre del año pasado. Por tanto, el Xerez DFC se espera a un lobo con piel de cordero que además necesita los puntos para no renunciar a una permanencia que tiene a 8 puntos.