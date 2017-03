"Ha habido cosas de algunos directivos que no me han gustado en absoluto"

-¿Ha sido una semana con más charlas que otras?

-Sí, ha sido una semana, por todo lo que ha rodeado, los problemas ajenos, todo lo que rodea, el entorno. Y vuelvo a repetir, yo creo que por el partido de la Roteña, porque en Valverde el equipo hace un buen partido en un campo difícil, donde de los que van arriba ninguno ha ganado y nosotros pudimos haber ganado porque el equipo hizo méritos, creó muchas ocasiones, tres tiros al palo... Pero creo que por el empate anterior la semana ha sido complicada, no podemos negarlo. Y cuando la semana es complicada hay que hablar más de la cuenta, hablar con los jugadores, con el entorno. Ha tenido aspectos muy positivos, porque me ha permitido por ejemplo conocer a directivos nuevos que no conocía, por ejemplo a Manu Cazalla, que me causó una excelente impresión, y tenemos que coger de todos los aspectos los positivos. Es decir, para mí ha sido una semana interesante habiendo habido otros temas que no me gustan en absoluto y que tengo que decírselo a las personas en la cara, porque creo que ahora mismo no es el momento, lo importante para este equipo es el partido del domingo. Pero ha habido cosas que no me han gustado en absoluto.

"No los conozco pero me habría gustado que hubieran venido a mí, no a los jugadores"

-¿De directivos?

-De algunos. No quiero especificar porque creo que toda la fuerza mía tiene que ir dirigida a ganar el partido del domingo. Entonces, no quiero perder fuerzas en temas digamos externos internos, porque puede ser perjudicial sobre todo para mí, para que pierda energías para el partido del domingo. Y hay cosas que no me han gustado y tengo que comentarlo con ellos, lo que pasa es que son con directivos que no conozco. Entonces, me cuesta más trabajo.

-¿Se refiere a que algunos directivos llamaron a futbolistas para saber si los jugadores estaban con el entrenador?

-Eso es un tema pero por ejemplo, yo sé que el presidente habla constantemente con los jugadores y a mí me parece perfecto, está siempre muy pendiente al equipo. Eso me parece fenomenal; otra gente no me parece tan bien porque evidentemente puede repercutir en mi relación con los jugadores. Puede haber alguno que en un momento dado lo pare o le diga un disparate pero en el mundo del fútbol hay jugadores que no están para esas circunstancias o esa situación y pienso que puede ser perjudicial para mi trabajo. Y cuando pase el partido haré hincapié un poquito en ese tema.

-La respuesta de los jugadores a esos directivos fue que están con el entrenador. ¿Le consta?

-Los futbolistas me demuestran su compromiso siempre, en el día a día, en el trabajo... En el partido del pasado domingo, por ejemplo, porque faltando diez minutos se pone el partido 1-0 y si los futbolistas estuvieran en contra del entrenador entonces el partido no se remonta ni se merece la victoria. Los futbolistas están demostrando compromiso pero no conmigo sino con el club y yo les estoy agradecido. Pero depende del tipo de pregunta que tú hagas y a mí, por lo que tengo entendido porque además ellos lo han propagado, las preguntas que han hecho y de la manera que las han hecho no me han gustado en absoluto.

-¿Le ha molestado que se haya hecho público que se debatiese en la junta directiva su continuidad?

-No, eso no me preocupa. No porque es un tema de junta directiva. Yo sé lo que me comunican a mí en una reunión que tuve el miércoles con la junta directiva, creo que eso es positivo. Y si deciden sobre mí, me parece absolutamente normal y lógico porque esto forma parte del fútbol. A mí lo que no me gusta, lo que me parece malo para el equipo, es que tomen acciones que puedan afectar a mi trabajo y a mi relación con los jugadores. Y hay algún directivo que evidentemente lo ha intentado.

-¿Se lo pudo decir a estos directivos en la reunión del miércoles?

-No estuvieron.

-¿Le sorprendió que no acudiesen esos directivos?

-No, yo estuve con los directivos que estaban. Hay una serie de directivos que conozco más, que conozco menos y hay otros que no los conozco. Y los que han tomado estas decisiones yo no los conozco. Me hubiera gustado más que hubieran venido a mí, no que hubieran ido a los jugadores.

-¿La reunión del miércoles fue a iniciativa suya?

-No, fue a iniciativa del club, que me parece absolutamente lógico y normal porque evidentemente el entorno está un poco nervioso por los tres empates consecutivos y eso es absolutamente lógico y normal. Lo vengo diciendo, las críticas son lógicas dentro del fútbol y las admito. Lo que yo no permito es que tiren piedras contra nuestro propio tejado, creo que no es bueno para nadie.