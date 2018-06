El club no cuenta con Lebrón y Sergio Iglesias y les busca una salida

El Xerez Deportivo FC comunicó ayer mediante un comunicado que los jugadores Manuel Lebrón y Sergio Iglesias no van a seguir en la plantilla y que les está buscando una salida, ya que tenían apalabrada su continuidad.

La entidad xerecista explica en su nota de prensa que "ambos jugadores tienen compromiso con el Xerez Deportivo FC, pero debido a la limitación de fichas de jugadores mayores de 23 años y a la posible llegada de nuevos refuerzos, se está trabajando en posibles alternativas a sus situaciones deportivas".

Mientras, Edu Villegas, director deportivo azulino, lamenta la situación y no oculta que lo está pasando mal a la hora de comunicar a los jugadores la decisión del club. En declaraciones a la página web del club, resalta: "Quien me conoce sabe que estoy pasando un mal trago con las conversaciones con los jugadores, pero aquí hay dos vertientes claras que tengo que diferenciar, por un lado está el tema deportivo y por el oltro, el sentimental. Conozco las exigencias de este club y tenemos que configurar una plantilla con las máximas aspiraciones, para que esté lo más arriba posible. Todo lo que hago es por el bien del Xerez Deportivo FC. Si me moviera por el corazón de aquí no se iría nadie, hubiese renovado a todos los jugadores que lograron el ascenso".

En lo que a las bajas se refiere, el club ya ha hecho oficial que los futbolistas que tampoco van a seguir en la entidad en Tercera son Adrián Martín, Pablo Bonomo, Álvaro Martínez, Aziz El Ahrach y Álex Expósito.