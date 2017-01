Pepe Ravelo, presidente del Xerez Deportivo FC, y Juan Carlos Ramírez, director deportivo, presentaron ayer en Chapín a Joaqui, nuevo jugador xerecista. El defensa, que ha firmado por tres temporadas, llega procedente del Atlético Sanluqueño de Segunda B y ya el lunes se puso a las órdenes de Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico azulino.

Pepe Ravelo comenzó con "una mención especial a Jon Erik. Ha sido un jugador que ha tenido un comportamiento extraordinario durante todo el tiempo que ha estado con nosotros, pero las circunstancias del deporte han hecho que deje el equipo. Le damos las gracias y le deseamos lo mejor tanto a nivel particular como en el ámbito deportivo". Posteriormente, llegaba el momento para presentar a Joaqui, un jugador joven que llega de categoría superior. Le damos la bienvenida y los mejores deseos".

Juan Carlos Ramírez explicaba que llega al equipo un "central que puede actuar en varias posiciones defensivas e incluso de pivote en el centro del campo. Tiene 25 años y este año ha disputado 970 minutos en Segunda B. Lo consideramos un futbolista de la casa porque se formó en el Xerez CD aunque es natural de Chipiona. Además, llegó a debutar en Segunda A. Le damos las gracias por apostar por este proyecto, este club y esta afición. También queremos dar las gracias al Atlético Sanluqueño por las facilidades que nos han dado con el jugador. Especialmente a su presidente y su secretario técnico".

En sus primeras palabras como jugador del Xerez DFC, Joaqui aseguraba sentirse "muy contento de firmar aquí. Desde que hablaron conmigo y presentaron el proyecto de futuro, me ilusionó y lo vi con proyección. Espero poder ayudar a cumplir el objetivo este año. Me decanté por este proyecto mirando hacia el futuro. Me han ofrecido un contrato a largo plazo si la cosa va bien y se cumplen los objetivos. En el Sanluqueño no iban las cosas muy bien en lo deportivo y sólo tenía contrato por una temporada. El Xerez es un club sin techo, con mucha proyección y eso es lo que me ha hecho decantarme por este club".

El defensa entiende que puede "aportar experiencia. No tanto por la edad sino porque vengo de categoría superior. En ese sentido creo que puedo dar un plus al equipo. Empecé el lunes a entrenar y espero poder aportar al equipo cuanto antes. Trabajaré en los entrenamientos por si el míster considera oportuno, al menos, entrar en convocatoria".

Sus primeros días en la plantilla están siendo muy positivos y destaca que "desde de fuera ya veía que el club estaba muy bien estructurado. Ahora que llevo unos días aquí lo he podido comprobar. Tanto en el club como en el vestuario todo funciona muy bien, teniendo en cuenta la categoría en la que se milita, y se aspira a llegar lo más alto posible".