"Estoy deseando regresar para devolver la confianza con goles"

Javi Tamayo pasó la pasada semana por el quirófano para someterse a una operación en la rodilla. A la salida, las buenas noticias fueron que ni tenía roto el ligamento cruzado ni tocado el menisco. La lesión quedó simplemente en una distensión de ligamento, que se ha tratado con una limpieza de la zona y factores de crecimiento. El punta del Xerez Deportivo FC está deseando comenzar la rehabilitación y pretende estar disponible para el inicio de la temporada.

-Al final, todo fue mejor de lo esperado.

-Me he quitado un gran peso de encima. Han sido meses de darle muchas vueltas a la cabeza y cuando al salir del quirófano me dijeron que era sólo una distensión me llevé una gran alegría.

-¿Estará listo para arrancar la temporada con el equipo?

-El miércoles tengo que ir a la primera revisión y a quitarme los puntos. El doctor me mandó unos ejercicios que he estado haciendo y ahora sólo queda rehabilitar bien. Fortaleciendo y teniendo una buena recuperación me ha dado garantías de que no me vuelva a pasar así que quizá llegue a mitad de pretemporada. Como la temporada comienza en septiembre tampoco me preocupa mucho porque físicamente nunca he sido un jugador de coger peso. Lo importante es recuperarse bien de la operación.

-Edu Villegas está confeccionando un buen equipo.

-Es de admirar el trabajo que está haciendo. Con cada fichaje se supera y este equipo podría incluso competir en Tercera para estar entre los siete primeros.

-¿Se siente en deuda con la afición?

-Claro que sí. Siempre lo he dicho. Yo vine aquí por un objetivo claro, que era el de subir a Tercera División y no se lo hemos podido dar a la afición; personalmente tengo esa cosita ahí y hasta que no lo consiga no me quedaré tranquilo.

-De momento, no ha llegado nadie para la delantera aunque la idea es la de reforzar también esa zona.

-Yo estoy tranquilo porque lo que venga siempre será para mejorar al equipo. Me dedicaré a hacer mi trabajo y ya el míster decidirá. Si considera que tengo que ser yo quien juegue pues fenómeno, me dejaré la vida como hasta ahora. Y si no es así, ayudaré desde fuera pero esperemos que sea jugando.

-¿Ha tenido ya ocasión de hablar con el nuevo entrenador?

-Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. No he preguntado mucho y ya lo iré conociendo. Me han dicho que es muy buen entrenador, que le dedica mucho tiempo y que le gusta tener todo controlado. Eso siempre es bueno.

-¿Cree que este año la categoría es tan fuerte como la anterior?

-Nosotros vamos a ser el equipo a batir, lo tengo clarísimo y el equipo también lo tiene que tener claro. Donde vayamos vamos a ser el equipo a batir porque somos el Xerez Deportivo FC, por tener esa masa social y donde vayamos jugarán contra nosotros al doscientos por cien. Sí es verdad que este año los fichajes están dando un salto de calidad al equipo porque vienen algunos de Segunda B. Y la categoría la veo más o menos igual. Sería un error pensar que va a ser más floja que la del año pasado. Están los tres equipos recién descendidos, sobre todo el Coria que seguro que va a hacer un buen equipo para volver a Tercera. Nosotros, a lo nuestro, a jugar cada partido como si fuese una final y así seguro que vienen los resultados".

-Firmó un año y le renovaron incluso antes de las elecciones a la presidencia pese a estar lesionado y no conocerse el alcance exacto de la lesión. ¿Agradecido?

-Mucho. Me renovaron con el consentimiento de las dos candidaturas. Es de agradecer porque es una situación difícil renovar teniendo un jugador lesionado y sin saber si va a estar cuatro o cinco meses fuera. También tenía equipos que me llamaron, incluso uno de Segunda B pero me decanté del tirón por el Xerez porque yo aquí estoy muy a gusto.

-Ahora, a devolver la confianza con lo que sabe hacer.

-No hay otra mejor manera de hacerlo. Es verdad que han depositado en mí mucha confianza y estoy muy agradecido también a la afición porque han sido muchas muestras de cariño por mensajes privados y por las redes sociales. Estoy deseando volver para eso, para devolverles ese cariño aunque ahora lo más importante es recuperarse al cien por cien.