Juan Antonio: "El equipo hizo un buen trabajo, la victoria es justa"

Guille tuvo que retirarse lesionado y el isleño piensa que "no tiene nada grave, pero ha sido una pena porque estaba a un nivel espectacular en el ratito que ha estado y la pasada semana, igual. No se ha roto del todo, ha sentido molestias y se ha retirado a tiempo. Con dificultades, esperamos contar con él el domingo".

Sobre la actuación del colegiado y un posible penalti no pitado a los locales, no quiso opinar. "Yo no hablo de los árbitros y ya lo dije la pasada semana cuando acabó el partido con el Xerez CD".

Paco Ledesma: "Les plantamos cara, hubo un tiempo para cada equipo"

Paco Ledesma, técnico del Almodóvar, resaltó: "La primera parte ha sido casi toda del Xerez y la segunda, prácticamente nuestra. Nada más empatar, nos hicieron el 2-3 y luego, aunque tuvimos algunas opciones más, no logramos igualar. El partido ha sido bonito y muy disputado". Cuando el Xerez DFC se puso 0-2, todo apuntaba a una goleada pero los cordobeses se superaron y "les plantamos cara. Nos llegó muy pronto el penalti y luego el segundo tanto de Orihuela, que fue un golazo. Te cuesta reaccionar. Nos pudimos rehacer, hablamos en el vestuario y conseguimos el empate". En cuanto al rival, dijo: "Sinceramente, en Chapín me gustó bastante más, no sé si por las dimensiones del campo. Llegaban en oleadas constantes y aquí no sé si les ha sucedido algo o ha sido el físico porque en la segunda parte les ha costado, se han desconectado del partido".